Sinem Ünsal ve Berk Cankat’ın Sezon Finali Sonrası Tatil Rotası Ortaya Çıktı
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, sezonun en çok konuşulan dizileri arasında yer aldı. Dizide Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal da sezon boyunca performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Sezon finalinin ardından oyuncular yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdi. Bu süreçte Sinem Ünsal’ın sosyal medya paylaşımları takipçilerinin ilgisini çekti. Oyuncunun yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Özellikle tatilden paylaştığı kareler dikkat çekti. Böylece Sinem Ünsal’ın yeni tatil rotası da ortaya çıkmış oldu.
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Uzak Şehir’in sezon finali yapmasının ardından Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile birlikte yurt dışına çıktı.
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Paylaşılan fotoğraflar sonrası çiftin Japonya’da olduğu anlaşıldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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