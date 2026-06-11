Sinem Ünsal ve Berk Cankat’ın Sezon Finali Sonrası Tatil Rotası Ortaya Çıktı

Sinem Ünsal ile Berk Cankat’ın tatil için Tokyo’yu tercih ettiği öğrenildi. Ünlü çiftin farklı noktalardan yaptığı paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sinem Ünsal’ın paylaştığı kareler takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Oyuncunun gönderilerine çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Sezon boyunca Uzak Şehir’deki performansıyla konuşulan Sinem Ünsal, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Berk Cankat ile birlikte çıktığı tatil, magazin dünyasında da dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Çiftin Tokyo’dan yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi görmeye devam ederken, takipçileri yeni kareleri de yakından takip ediyor.