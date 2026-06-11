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Sinem Ünsal ve Berk Cankat’ın Sezon Finali Sonrası Tatil Rotası Ortaya Çıktı

Sinem Ünsal ve Berk Cankat’ın Sezon Finali Sonrası Tatil Rotası Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
11.06.2026 - 20:13
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, sezonun en çok konuşulan dizileri arasında yer aldı. Dizide Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal da sezon boyunca performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Sezon finalinin ardından oyuncular yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdi. Bu süreçte Sinem Ünsal’ın sosyal medya paylaşımları takipçilerinin ilgisini çekti. Oyuncunun yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Özellikle tatilden paylaştığı kareler dikkat çekti. Böylece Sinem Ünsal’ın yeni tatil rotası da ortaya çıkmış oldu.

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Uzak Şehir’in sezon finali yapmasının ardından Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile birlikte yurt dışına çıktı.

Uzak Şehir’in sezon finali yapmasının ardından Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile birlikte yurt dışına çıktı.

Bir süredir birlikte olan çift, tatillerini gözlerden uzak geçirmeyi tercih etti. Ancak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Paylaşılan fotoğraflar sonrası çiftin Japonya’da olduğu anlaşıldı.

Paylaşılan fotoğraflar sonrası çiftin Japonya’da olduğu anlaşıldı.

Sinem Ünsal ile Berk Cankat’ın tatil için Tokyo’yu tercih ettiği öğrenildi. Ünlü çiftin farklı noktalardan yaptığı paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sinem Ünsal’ın paylaştığı kareler takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Oyuncunun gönderilerine çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Sezon boyunca Uzak Şehir’deki performansıyla konuşulan Sinem Ünsal, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Berk Cankat ile birlikte çıktığı tatil, magazin dünyasında da dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Çiftin Tokyo’dan yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi görmeye devam ederken, takipçileri yeni kareleri de yakından takip ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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