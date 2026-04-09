Sıcaktan Kaçmak İçin Yer Altında Yaşayan Kasaba!

Coober Pedy'de yaşamanın sırrı, doğrudan toprakla savaşmak yerine ona uyum sağlamakta yatıyor. Sakinlerin yüzde 90'ından fazlası 'dugout' adı verilen yer altı evlerde yaşar. Bu evler, sadece sıcaktan korunmak için değil, aynı zamanda şaşırtıcı derecede konforlu yaşam alanları yaratmak için tasarlanmıştır.

Bir dugout evi inşa etmek, geleneksel bir ev inşa etmekten çok daha ekonomiktir. Kireçtaşından oluşan yumuşak zemin, kazma ve kürekle kolayca şekillendirilebilir. 'Yer altında yaşamak sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda doğayla uyum içinde olmanın en akıllı yoludur,' der yerel rehberlerden biri. Bu evlerin içi yıl boyunca 22-24°C arasında kalır ve herhangi bir klima veya ısıtma sistemine ihtiyaç duymazlar.

Yer Altındaki Toplumsal Yaşam

Coober Pedy'nin belki de en şaşırtıcı özelliği, neredeyse tüm toplumsal yaşamının yer altında sürmesidir. Kasabada üç ayrı yer altı kilisesi bulunur: Katolik, Anglikan ve Birleşik Kilise. Bu kiliseler, kayaları oyarak oluşturulmuş nefes kesen mimari harikalarıdır ve düzenli olarak düğün, vaftiz gibi dini törenlere ev sahipliği yapar.

Yer altı otellerinden biri olan Desert Cave Hotel, 5 yıldızlı lüks konaklama hizmeti sunar. Odalar doğrudan kayaya oyulmuştur ve pencerelerden çıkıldığında çöl manzarası görülür. Benzer şekilde barlar, restoranlar ve hatta müzeler de yer altında yer alır. En ünlü yerlerden biri olan Underground Books, dünyanın nadir yer altı kitapçılarından biridir.