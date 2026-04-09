article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Avrupa'nın Saklı Kalmış Köşeleri: Turistlerin Yolu Bile Düşmüyor!

Dilara Bağcı Peker
09.04.2026 - 15:03

Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa... Avrupa’nın popüler destinasyonları her sene binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor. Fakat yeni nesil gezginler, dünyanın keşfedilmemiş noktalarına, kalabalıklardan uzak destinasyonlara yöneliyor. 

İşte son zamanlarda biraz daha tercih edilmeye başlasa da, Avrupa'nın en az ziyaret edilen ülkeleri!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkelerini tahmin etmek zor değil.

Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa ve elbette Türkiye. Dünyanın en çok tercih edilen turizm rotaları arasında Avrupa başı çekiyor diyebiliriz. Fakat yeni nesil gezginler kalabalıklardan uzak rotaları tercih ediyor. Dolayısıyla hem Avrupa'nın keşfedilmemiş ülkeleri hem de Asya ve Afrika'nın bazı rotaları popülerleşmeye başladı.

Z kuşağı ile Y kuşağı, daha otantik deneyimler ve keşfedilmemiş güzellikler arıyor. Tabii bunda ekonominin etkisi de az değil! Peki yeni nesil gezginler Avrupa'da hangi ülkeleri tercih ediyor?

İşte turistlerin en az ziyaret ettiği Avrupa ülkeleri!

Moldova

Moldova, Avrupa’nın hem en az ziyaret edilen hem de en bütçe dostu ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine, SeeNews kaynaklı aktarımlara göre, 2025 yılında ülkeyi yalnızca yaklaşık 525 bin 100 turist ziyaret etti.

Lihtenştayn

Planet of Hotels'e göre 2022’de yalnızca yaklaşık 85 bin turistin ziyaret ettiği Lihtenştayn, Avrupa’nın en az turist çeken ülkeleri arasında yer alıyor. Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan ve iki kez karayla çevrili nadir devletlerden biri olarak bilinen ülke, tepesinde konumlanan kalesiyle birlikte masalsı bir Alp manzarası sunuyor.

San Marino

İtalya ile çevrili, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan mikro devlet San Marino, dünyanın en eski cumhuriyeti olmasına rağmen hâlâ sınırlı sayıda turist ağırlıyor. Visit San Marino verilerine göre 2025’te turist sayısı 2 milyonun biraz üzerine çıktı.

Kosova

İstatistik Kurumu verilerine göre Kosova, 2025 yılında 463 bin 92 turist ağırladı. Avrupa’nın en genç ülkesi Kosova, tur rotalarında henüz popüler değil.

Kuzey Makedonya

Devlet İstatistik Kurumu’na göre geçen yıl ocak-kasım döneminde ülkeyi yaklaşık 1,2 milyon turist ziyaret etti. Son birkaç yılda Ohri Gölü gibi UNESCO listesindeki yerler daha fazla ilgi görse de Kuzey Makedonya hala keşfedilmeyi bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın