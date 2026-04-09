Avrupa'nın Saklı Kalmış Köşeleri: Turistlerin Yolu Bile Düşmüyor!

Moldova

Moldova, Avrupa’nın hem en az ziyaret edilen hem de en bütçe dostu ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine, SeeNews kaynaklı aktarımlara göre, 2025 yılında ülkeyi yalnızca yaklaşık 525 bin 100 turist ziyaret etti.

Lihtenştayn

Planet of Hotels'e göre 2022’de yalnızca yaklaşık 85 bin turistin ziyaret ettiği Lihtenştayn, Avrupa’nın en az turist çeken ülkeleri arasında yer alıyor. Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan ve iki kez karayla çevrili nadir devletlerden biri olarak bilinen ülke, tepesinde konumlanan kalesiyle birlikte masalsı bir Alp manzarası sunuyor.

San Marino

İtalya ile çevrili, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan mikro devlet San Marino, dünyanın en eski cumhuriyeti olmasına rağmen hâlâ sınırlı sayıda turist ağırlıyor. Visit San Marino verilerine göre 2025’te turist sayısı 2 milyonun biraz üzerine çıktı.

İstatistik Kurumu verilerine göre Kosova, 2025 yılında 463 bin 92 turist ağırladı. Avrupa’nın en genç ülkesi Kosova, tur rotalarında henüz popüler değil.

Kuzey Makedonya

Devlet İstatistik Kurumu’na göre geçen yıl ocak-kasım döneminde ülkeyi yaklaşık 1,2 milyon turist ziyaret etti. Son birkaç yılda Ohri Gölü gibi UNESCO listesindeki yerler daha fazla ilgi görse de Kuzey Makedonya hala keşfedilmeyi bekliyor.