Şirinlerin Şehri Gibi: Fas'ın Chefchaouen'i (Şafşavan) Neden Tamamen Mavi Boyandı?

Şafşaven'in tarihi merkezinde dolaşmak, rüya dünyasına adım atmaya benzer. Dar sokaklar boyunca uzanan evlerin her biri, kobalt mavisinden gök mavisine, turkuazdan çivit mavisine kadar uzanan bir renk paletini sergiliyor. Bu mavi evler rastgele boyanmamış; her birinin kendine özgü bir hikayesi var ve bu hikayeler şehrin zengin geçmişiyle iç içe geçmiş.

1471 yılında Moulay Ali Ben Rachid tarafından kurulan şehir, başlangıçta Portekiz işgaline karşı bir kalekol olarak tasarlanmıştı. Ancak 1920'lerden sonra Chefchaouen'in gerçek karakteri şekillenmeye başladı. İspanya'dan gelen Yahudi göçmenler, bu dağ şehrini kendilerine yeni bir yurt edindiler ve beraberlerinde kendine özgü renk geleneklerini de getirdiler.

İslami Geleneğin İzleri

İslam kültüründe mavi rengin özel bir yeri var. Bu renk, sonsuzluğu, sakinliği ve manevi temizliği simgeler. Chefchaouen'daki birçok yaşlıya göre, mavi renk şehirlerine huzur ve bereket getiriyor. 'Mavi, Allah'ın gökyüzünün rengidir ve evlerimizi bu renkle boyayarak O'na olan saygımızı gösteriyoruz,' diyor 70 yaşındaki Hadja Fatima.