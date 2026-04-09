Şirinlerin Şehri Gibi: Fas'ın Chefchaouen'i (Şafşavan) Neden Tamamen Mavi Boyandı?

Şirinlerin Şehri Gibi: Fas'ın Chefchaouen'i (Şafşavan) Neden Tamamen Mavi Boyandı?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 12:31

Fas'ın kuzeyinde, Rif Dağları'nın eteklerinde gizli bir mücevher bulunuyor. Chefchaouen, ya da yerel halk arasında bilinen adıyla 'Şövenay', mavi tonlarıyla boyanmış duvarlarıyla dünya literatüründe benzersiz bir yere sahip. Akdeniz'den sadece 60 kilometre uzaklıkta konumlanan bu büyülü şehir, her köşesinde farklı bir mavi tonunun dans ettiği bir açık hava galerisine dönüşmüş durumda.

Peki Şafşavan neden tamamen mavi boyandı?

Medina'nın Mavi Labirenti

Medina'nın Mavi Labirenti

Şafşaven'in tarihi merkezinde dolaşmak, rüya dünyasına adım atmaya benzer. Dar sokaklar boyunca uzanan evlerin her biri, kobalt mavisinden gök mavisine, turkuazdan çivit mavisine kadar uzanan bir renk paletini sergiliyor. Bu mavi evler rastgele boyanmamış; her birinin kendine özgü bir hikayesi var ve bu hikayeler şehrin zengin geçmişiyle iç içe geçmiş.

1471 yılında Moulay Ali Ben Rachid tarafından kurulan şehir, başlangıçta Portekiz işgaline karşı bir kalekol olarak tasarlanmıştı. Ancak 1920'lerden sonra Chefchaouen'in gerçek karakteri şekillenmeye başladı. İspanya'dan gelen Yahudi göçmenler, bu dağ şehrini kendilerine yeni bir yurt edindiler ve beraberlerinde kendine özgü renk geleneklerini de getirdiler.

İslami Geleneğin İzleri

İslam kültüründe mavi rengin özel bir yeri var. Bu renk, sonsuzluğu, sakinliği ve manevi temizliği simgeler. Chefchaouen'daki birçok yaşlıya göre, mavi renk şehirlerine huzur ve bereket getiriyor. 'Mavi, Allah'ın gökyüzünün rengidir ve evlerimizi bu renkle boyayarak O'na olan saygımızı gösteriyoruz,' diyor 70 yaşındaki Hadja Fatima.

Mavilerin Ardındaki Sır

Mavilerin Ardındaki Sır

Chefchaouen'in neden mavi olduğuna dair birkaç teori bulunuyor ve her biri şehrin farklı bir yüzünü aydınlatıyor. En yaygın kabul gören teoriye göre, 1930'larda şehre yerleşen Sefardik Yahudiler evlerini mavi boyamaya başladılar. Yahudi geleneğinde mavi renk, Tanrı'nın sonsuzluğunu ve cennetin saflığını temsil eder. 'Tekelet' adı verilen bu kutsal mavi, ibadet şallarında da kullanılır ve manevi bir bağlantı kurar.

Ancak hikaye burada bitmiyor. Yerel halk arasında yaygın olan başka bir inanışa göre, mavi renk sivrisinekleri ve diğer böcekleri uzaklaştırıyor. Bilimsel açıdan bakıldığında, açık renkli yüzeylerin böcekleri daha az çektiği bir gerçek, ancak bu teorinin doğruluğu tam olarak kanıtlanmış değil.

Fotoğrafçıların Kutsal Mekanı

Fotoğrafçıların Kutsal Mekanı

Sosyal medya çağında Chefchaouen, Instagram'ın en fotojenik destinasyonlarından biri haline geldi. Özellikle Ras el-Maa şelalesi yakınlarındaki mavi merdivenler ve Plaza Uta el-Hammam'ın çevresindeki renkli duvarlar, her yıl binlerce fotoğrafçıyı cezbediyor. Bu durum şehrin ekonomisine ciddi katkı sağlarken, aynı zamanda yerel kültürün korunması konusunda yeni tartışmalar başlattı.

Şehrin sakinleri, turizmin getirdiği ekonomik faydaları kabul ederken, geleneksel yaşam tarzlarının korunması konusunda da hassasiyetlerini sürdürüyor. Belediye, 2019 yılından itibaren duvar boyalarının belirli standartlara uygun olması gerektiği yönünde yeni düzenlemeler getirdi.

Rif Dağları'nın Koruması

Chefchaouen'in coğrafi konumu, şehrin karakterini şekillendiren en önemli faktörlerden biri. Deniz seviyesinden yaklaşık 600 metre yükseklikte, Rif Dağları'nın koruması altında bulunan şehir, hem Akdeniz hem de Atlas etkilerini aynı anda hissediyor. Bu özel konum, şehre ılıman bir iklim kazandırırken, mavi duvarlar üzerinde oynaşan ışığın eşsiz görsel efektler yaratmasını sağlıyor.

Dağların soğuk rüzgarları ile Akdeniz'in sıcak neminin buluştuğu bu noktada, mavi renk sanki doğal bir filtre görevi görüyor. Güneş ışınları mavi duvarlarda kırılırken, şehrin her köşesi farklı bir atmosfer kazanıyor.

Modern Turizm ve Ekonomik Dönüşüm

Modern Turizm ve Ekonomik Dönüşüm

Bugün Chefchaouen, yılda yaklaşık 200.000 turist ağırlıyor. Bu rakam, 40.000 nüfuslu şehir için oldukça etkileyici. Turizm geliri, yerel ekonominin %60'ından fazlasını oluştururken, geleneksel el sanatları da bu süreçte yeniden canlandı. Özellikle kilim dokumacılığı, çömlek işçiliği ve geleneksel takı yapımı, turistlerin ilgisiyle beraber yerel ustalar için yeni gelir kaynakları yaratıyor.

Ancak 'turizmin getirdiği bu değişim, şehrimizin özgünlüğünü korurken ilerlemek zorunda,' diyor Belediye Başkanı Mohammed Sefiani. Son yıllarda başlatılan 'Otantik Chefchaouen' projesi kapsamında, yerel mimarinin korunması ve sürdürülebilir turizm modelleri geliştirilmeye çalışılıyor.

Gelecek İçin Mavi Vizyon

Chefchaouen'in mavi hikayesi, geçmişten geleceğe uzanan köprüler kurmaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası listesine girmek için hazırlanan dosyalar, şehrin bu eşsiz karakterinin korunması için atılan önemli adımlar arasında. 2025 yılına kadar hedeflenen bu süreç, mavi şehrin dünya çapında tanınırlığını artıracak ve aynı zamanda koruma statüsünü güçlendirecek.

Chefchaouen sadece mavi duvarları ile değil, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı hoşgörü ortamıyla da dikkat çekiyor. Arap, Yahudi ve Endülüs kültürlerinin harmanlık ettiği bu şehir, renkli duvarlarının arkasında daha da renkli bir insan mozaiği barındırıyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
