Dünyada En Çok 100 Yaşını Geçen İnsanın Yaşadığı Yer: Okinawa'nın Ogimi Köyü

Ogimi sakinlerinin uzun yaşamlarının bir diğer sırrı 'ikigai' kavramında gizli. İki (yaşamak) ve gai (neden) kelimelerinden oluşan ikigai, 'yaşama nedeni' veya 'yaşamın amacı' anlamına geliyor. Bu kavram, her sabah yataktan kalkmak için bir neden olmasının önemini vurguluyor.

Köydeki 100 yaşını aşmış birçok kişi hala aktif olarak çalışıyor, bahçıvanlık yapıyor veya el sanatlarıyla uğraşıyor. 102 yaşındaki Kamada-san her gün bahçesinde sebze yetiştiriyor ve 'bitkilerimin bana ihtiyacı var' diyerek her sabah erken kalkmasının nedenini açıklıyor. 105 yaşındaki Taira-san ise geleneksel Okinawa müziği olan min'yō söylemeye devam ediyor ve yerel festivallerde performans sergiliyor.

Moai: Dayanışmanın Gücü

Ogimi'nin sosyal yapısının temelinde 'moai' sistemi yatıyor. Bu geleneksel destek ağı, genellikle çocukluk çağında oluşturulan ve ömür boyu süren arkadaşlık grupları. Moai üyeleri birbirlerinin her türlü ihtiyacında destek oluyor, ekonomik zorluklarda yardımlaşıyor ve duygusal destek sağlıyor.

Bu sistem, modern dünyanın yalnızlık epidemisine karşı doğal bir antidot görevi görüyor. Araştırmalar, güçlü sosyal bağların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve stresi azalttığını gösteriyor. Ogimi'de yaşlılar hiçbir zaman yalnız kalmıyor çünkü her biri onlara bakan bir toplumsal ağın parçası.

Doğanın Armağanı: Bitki Bazlı Beslenme

Ogimi'nin beslenme kültürü, büyük ölçüde bitki bazlı gıdalara dayanıyor. Köy sakinleri ağırlıklı olarak yerel sebzeler, deniz yosunu, tofu, balık ve çok az miktarda et tüketiyor. Okinawa'ya özgü bitter melon (goya), tatlı patates (imo), ve çeşitli deniz yosunu türleri beslenmenin temel taşları.

Geleneksel Okinawa mutfağının kalori yoğunluğu düşük ancak besin değeri yüksek. Antioksidan bakımından zengin olan bu gıdalar, yaşlanma sürecini yavaşlatıyor ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Köyde yetiştirilen sebzelerin çoğu organik ve kimyasal gübre kullanılmadan yetiştirilmiş.