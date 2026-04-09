Dünyada En Çok 100 Yaşını Geçen İnsanın Yaşadığı Yer: Okinawa'nın Ogimi Köyü

Dünyada En Çok 100 Yaşını Geçen İnsanın Yaşadığı Yer: Okinawa'nın Ogimi Köyü

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 09:32

Japonya'nın en güney ucunda, Okinawa adasının dağlık kuzey kıyılarında küçük bir köy var: Ogimi. Bu köyün nüfusu sadece 3.000 civarında, ancak burada yaşananlar tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Çünkü Ogimi, gezegendeki en uzun yaşayan insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerden biri. Köyde 100 yaş üstü 15 kişi, 90 yaş üstü ise tam 171 kişi yaşıyor. Bu rakamlar dünya ortalamasının çok üzerinde ve bilim insanları yıllardır bu olağanüstü durumun nedenlerini araştırıyor.

Mavi Bölgenin Kalbi

Mavi Bölgenin Kalbi

Ogimi, 'Blue Zone' olarak adlandırılan beş özel bölgeden biri. Blue Zone kavramı, demograf Michel Poulain ve doktor Gianni Pes'in Sardunya'da yaptıkları çalışmalarla ortaya çıktı. Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının bulunduğu bölgeleri mavi kalemle işaretlediklerinden bu ismi aldı. Ulusal Coğrafya Uzmanı Dan Buettner'in araştırmalarıyla dünyaca tanınan bu konsept, Ogimi'yi de içine alan Okinawa'yı uzun yaşamın sırlarını barındıran özel yerler arasına koydu.

Ogimi köyünün kökleri 15. yüzyıla kadar uzanıyor. Köy, tarihi boyunca tarım ve balıkçılıkla geçimini sağlayan sakin bir yerleşim yeri olmuş. Ancak asıl ünü, sakinlerinin olağanüstü sağlıklı ve uzun yaşamlarından geliyor. Köyün girişindeki taş levhada yazan '80 yaşında bir çocuksun, 90 yaşında gençsin, 100'e gelirsen cennet seni bekliyor olacak' sözleri, buradaki yaşam felsefesini özetliyor.

Hara Hachi Bu: Tokluğun Bilgeliği

Hara Hachi Bu: Tokluğun Bilgeliği

Ogimi sakinlerinin yaşam tarzının temelinde 'hara hachi bu' prensibi yatıyor. Bu Konfüçyüs öğretisinden gelen kavram, 'midenizin yüzde 80'i dolduğunda yemekten kalkmak' anlamına geliyor. Modern beslenme biliminin de desteklediği bu yaklaşım, vücudun fazla kalori yükü altında kalmasını engelliyor ve metabolizmanın daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Bu basit görünen kural aslında derin bir felsefenin parçası. Ogimi'deki yaşlılar, yemeği aceleye getirmeden, dikkatli bir şekilde çiğneyerek ve sosyal bir aktivite olarak görüyorlar. Yemek zamanları sadece beslenme değil, aynı zamanda ailenin ve toplumun bir araya geldiği özel anlar. 'Yemek sadece hayatta kalmak için değil, yaşamı kutlamak içindir' diyen köy büyüklerinin sözleri, beslenmeye bakış açılarını yansıtıyor.

İkigai: Hayatın Anlamını Keşfetmek

İkigai: Hayatın Anlamını Keşfetmek

Ogimi sakinlerinin uzun yaşamlarının bir diğer sırrı 'ikigai' kavramında gizli. İki (yaşamak) ve gai (neden) kelimelerinden oluşan ikigai, 'yaşama nedeni' veya 'yaşamın amacı' anlamına geliyor. Bu kavram, her sabah yataktan kalkmak için bir neden olmasının önemini vurguluyor.

Köydeki 100 yaşını aşmış birçok kişi hala aktif olarak çalışıyor, bahçıvanlık yapıyor veya el sanatlarıyla uğraşıyor. 102 yaşındaki Kamada-san her gün bahçesinde sebze yetiştiriyor ve 'bitkilerimin bana ihtiyacı var' diyerek her sabah erken kalkmasının nedenini açıklıyor. 105 yaşındaki Taira-san ise geleneksel Okinawa müziği olan min'yō söylemeye devam ediyor ve yerel festivallerde performans sergiliyor.

Moai: Dayanışmanın Gücü

Ogimi'nin sosyal yapısının temelinde 'moai' sistemi yatıyor. Bu geleneksel destek ağı, genellikle çocukluk çağında oluşturulan ve ömür boyu süren arkadaşlık grupları. Moai üyeleri birbirlerinin her türlü ihtiyacında destek oluyor, ekonomik zorluklarda yardımlaşıyor ve duygusal destek sağlıyor.

Bu sistem, modern dünyanın yalnızlık epidemisine karşı doğal bir antidot görevi görüyor. Araştırmalar, güçlü sosyal bağların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve stresi azalttığını gösteriyor. Ogimi'de yaşlılar hiçbir zaman yalnız kalmıyor çünkü her biri onlara bakan bir toplumsal ağın parçası.

Doğanın Armağanı: Bitki Bazlı Beslenme

Ogimi'nin beslenme kültürü, büyük ölçüde bitki bazlı gıdalara dayanıyor. Köy sakinleri ağırlıklı olarak yerel sebzeler, deniz yosunu, tofu, balık ve çok az miktarda et tüketiyor. Okinawa'ya özgü bitter melon (goya), tatlı patates (imo), ve çeşitli deniz yosunu türleri beslenmenin temel taşları.

Geleneksel Okinawa mutfağının kalori yoğunluğu düşük ancak besin değeri yüksek. Antioksidan bakımından zengin olan bu gıdalar, yaşlanma sürecini yavaşlatıyor ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Köyde yetiştirilen sebzelerin çoğu organik ve kimyasal gübre kullanılmadan yetiştirilmiş.

Modern Dünyanın Tehditleri

Modern Dünyanın Tehditleri

Ne var ki Ogimi de değişimin rüzgarlarından etkileniyor. Genç nesil geleneksel yaşam tarzından uzaklaşıyor ve modern Japon beslenme alışkanlıklarını benimsiyor. Fast food zincirleri ve işlenmiş gıdalar köye girmeye başladı. Bu değişim, uzun yaşam istatistiklerinde endişe verici bir düşüşe neden oluyor.

Köy yöneticileri ve araştırmacılar bu durumun farkında. Geleneksel bilgilerin korunması ve genç nesillere aktarılması için çeşitli programlar başlatıldı. Düzenli sağlık kontrolleri, geleneksel mutfak kursları ve yaşlılarla gençleri bir araya getiren etkinlikler bu çabaların bir parçası.

Geleceğe Bakış

Ogimi köyü bugün sadece uzun yaşamın sırlarını barındıran bir yer değil, aynı zamanda modern yaşamın nasıl daha sağlıklı ve anlamlı olabileceğine dair önemli ipuçları veriyor. Köyün deneyimi, yaşam kalitesinin sadece medikal gelişmelerle değil, sosyal bağlarla, doğru beslenmeyle ve yaşam amacıyla da şekillendiğini gösteriyor.

Dünya genelinde artan yaşlı nüfus ve sağlık sorunları düşünüldüğünde, Ogimi'nin sunduğu yaşam modeli giderek daha değerli hale geliyor. Bu küçük köyün büyük sırları, belki de insanlığın daha uzun ve mutlu yaşam arayışında atacağı adımları işaret ediyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
