Supai, Arizona: ABD'de Sadece Katır Kervanıyla Posta Alan Son Kasaba

Supai köyü, Coconino County'de, Grand Canyon'ın dibinde kurulmuş tek daimi yerleşim. 'Mavi-yeşil suların halkı' anlamına gelen Havasupai kabilesinin yurdu olan bu köy, sekiz asırdır aynı aileler tarafından mesken tutulmuş. Kabilenin bu topraklardaki varlığı, çoğu kaynağa göre 1300'lü yıllara kadar uzanıyor.

Köyün konumu, coğrafi açıdan gerçek bir mucize. Grand Canyon'ın Havasu Creek vadisinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikte kurulmuş. En yakın karayolundan - Hualapai Hilltop'tan - köye ulaşmak için 13 kilometrelik zorlu bir patika yürüyüşü yapmak gerekiyor. Bu mesafe, ortalama bir yürüyüşçü için 3-4 saatlik bir yolculuk anlamına geliyor.