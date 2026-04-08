Japonya'daki Zıplayan Kedili Trafik Levhası Ne Anlama Geliyor?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 23:32

Trafik, birçok ülkenin ortak problemi. Dolayısıyla vatandaşlara güvenli bir sürüş sağlamak ve trafiği azaltmak amacıyla yeni uygulamalar getiriliyor. Yaklaşık 124 milyon nüfuslu Japonya da sürücülerini 'zıplayan kedilere' karşı uyarmak için yeni tabelalar kullanmaya başladı. 

Japonya'daki bu trafik levhaları, kendinizi Studio Ghibli'de yaşıyormuş gibi hissetmenize sebep olabilir.

Japonya'da "zıplayan kediler" için trafik levhaları olduğunu biliyor muydunuz?

Trafik işaretleri arasında 'dikkat hayvan çıkabilir' uyarılarına alışkınız. Fakat bu levhalar, genellikle hayvanların 'normal' bir çizimiyle tasarlanıyor. Japonya'daki bu 'kedi çıkabilir' levhaları ise kendinizi bir çizgifilmdeymiş gibi hissetmenize neden oluyor!

Iwate Eyaleti, Kitakami Şehrinin kırsalında, havada süzülen bir kedinin olduğu trafik levhası bulunuyor. Levhada ise şu uyarı yazıyor: 'Dikkat: Kediler aniden fırlayabilir' veya 'Zıplayan kedilere dikkat edin.'

Buradaki kilit kelime, aniden yola fırlamak anlamına gelen 'tobidashi' dir. Japon trafik işaretlerinde sürücüleri bir şeyin aniden yola fırlayabileceği konusunda uyarmak için yaygın olarak kullanılır. 

Japonya'da özellikle kırsal yerleşim bölgelerinde genellikle dar sokaklar, küçük köprüler, bahçe çitleri bulunur ve bu noktalar, kedilerin uyuması için vazgeçilmez noktalardır. Bir araba yaklaştığında kedilerin 'kaosa' sürüklenmesi ise kaçınılmaz.

Peki bu tabelaları kim asıyor?

Japonya'da zıplayan kedilere karşı uyarmak için farklı tasarımlarda trafik levhaları bulunuyor. Bunun sebebi ise bu levhaların, devlet tarafından asılmaması.  Yani, bu trafik işaretleri, sürücülerin yavaşlamaları için nazik bir hatırlatmaya ihtiyaç duyduklarını bilen yerel sakinler veya mahalle dernekleri tarafından yerleştiriliyorlar. Bu tasarımlar hem işlevsel hem de 'azarlayıcı' hissettirmiyor.

Öte yandan Japonya'nın kırsal alanlarında büyük tehlike oluşturan geyikler için standartlaştırılmış hayvan uyarı işaretleri kullanılıyor. Bunlar genellikle ülkemizde de gördüğümüz, üzerinde geyik çizimi olan sarı üçgenler. Buna karşılık, kedi versiyonları daha yerel ve özgün bir his uyandırıyor.

Japonya'nın kedi tabelaları sosyal medyada viral oldu.

Bu trafik işaretleri Reddit'te paylaşılınca dünya çapında viral oldu. 'Bu ne anlama geliyor?' sorusuyla paylaşılan eğlenceli trafik levhaları, herkesin biraz da olsa gülümsemesini sağladı elbette.

Japonca kaynaklardan derlediğimiz bilgilere göre, bu tabelalar gerçekten var. Örneğin fotoğraftaki trafik levhasının 'Namikawa, Ino-cho, Agawa-gun, Kochi Eyaleti, Ulusal Rota 33' konumunda bulunduğu söyleniyor. Eğer yolunuz düşerse 'Ulusal 33 numaralı karayolunun batıya giden tarafında' bu trafik levhasını görebilirsiniz.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
right-dark
