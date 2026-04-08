Japonya'daki Zıplayan Kedili Trafik Levhası Ne Anlama Geliyor?

Trafik işaretleri arasında 'dikkat hayvan çıkabilir' uyarılarına alışkınız. Fakat bu levhalar, genellikle hayvanların 'normal' bir çizimiyle tasarlanıyor. Japonya'daki bu 'kedi çıkabilir' levhaları ise kendinizi bir çizgifilmdeymiş gibi hissetmenize neden oluyor!

Iwate Eyaleti, Kitakami Şehrinin kırsalında, havada süzülen bir kedinin olduğu trafik levhası bulunuyor. Levhada ise şu uyarı yazıyor: 'Dikkat: Kediler aniden fırlayabilir' veya 'Zıplayan kedilere dikkat edin.'

Buradaki kilit kelime, aniden yola fırlamak anlamına gelen 'tobidashi' dir. Japon trafik işaretlerinde sürücüleri bir şeyin aniden yola fırlayabileceği konusunda uyarmak için yaygın olarak kullanılır.

Japonya'da özellikle kırsal yerleşim bölgelerinde genellikle dar sokaklar, küçük köprüler, bahçe çitleri bulunur ve bu noktalar, kedilerin uyuması için vazgeçilmez noktalardır. Bir araba yaklaştığında kedilerin 'kaosa' sürüklenmesi ise kaçınılmaz.