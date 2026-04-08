Yol Yapımı Sırasındaki Kazı Çalışmalarında 200 Yıllık Tarihi Köprü Keşfedildi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 22:42

Rize’de yol yapım ve kazı çalışmaları sırasında tarihi bir köprü keşfedildi. Köprünün zamanla kot farkı nedeniyle toprak altında kaldığı ortaya çıktı. 200 yıllık tarihi köprü, 4 metre genişliğinde ve 12 metre uzunluğundaki yerinde koruma altına alınacak. Köprü, turizme kazandırılacak.

Kaynak: DHA / Mehmet Can PEÇE

Yol yapım çalışmaları sırasında tarihi köprü keşfedildi.

Kale Mahallesi'nde yürütülen yol ve kavşak düzenleme çalışmaları sırasında, 1900'lü yılların ortalarından itibaren yol kotunun yükselmesiyle toprak altında kaldığı belirlenen tarihi kemer köprü gün yüzüne çıktı. 

Rize'nin eski fotoğraflarında da görülen köprünün, 1826 yılında yapıldığı belirlendi. 4 metre genişliğinde 12 metre uzunluğundaki köprü için Rize Belediyesi ve Karayolları ekipleri harekete geçti. Özel hazırlanan projeyle yerinde koruma altına alınacak olan köprü, oluşturulacak 120 metrekarelik yer altı odasında camla kaplanıp ışıklandırılarak vatandaşların ziyaretine açılacak.

Yerinde, doğru koşullarda gelecek nesillere aktarılacak.

Köprünün tarihi geçmişine değinen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Köprü 1826 yapımı bir köprü...1940'lı, daha sonra 60'lı yıllarda kot mesafelerinin yükselmesi, şehrin daha üst kotlarda burada şekil almasıyla beraber yol yapımı dönemlerinde Allah'tan hiç kimse zarar vermemiş, üzerinden yolu geçirmişler. Şu anda ortaya çıktığı için halkın farkındalığı arttı” dedi.

Metin, “Köprü aynı yerde, yaklaşık şöyle tarif edeyim; 120 metrekarelik bir oda düşünün, o odanın içerisinde köprüyü alacağız. Üstten hemen hemen 15-20 santim, yanlardan ikişer metrelik köprünün yanlarından açıklık olacak şekilde bir düşünün; 120 metrekarelik bir odanın içerisinde köprüyü almış olacağız. Merdivenlerle aşağıya iniş, köprünün içerisine iniş olacak, fotoğraf çektirebilecek. Çok güzel ışıklandırma yapacağız' diyerek köprünün turizme nasıl katkı sağlayacağını anlattı. 

Tarihi köprü, bu sayede gelecek nesillere doğru şekilde aktarılabilecek.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
