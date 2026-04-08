Yol Yapımı Sırasındaki Kazı Çalışmalarında 200 Yıllık Tarihi Köprü Keşfedildi
Rize’de yol yapım ve kazı çalışmaları sırasında tarihi bir köprü keşfedildi. Köprünün zamanla kot farkı nedeniyle toprak altında kaldığı ortaya çıktı. 200 yıllık tarihi köprü, 4 metre genişliğinde ve 12 metre uzunluğundaki yerinde koruma altına alınacak. Köprü, turizme kazandırılacak.
Kaynak: DHA / Mehmet Can PEÇE
Yol yapım çalışmaları sırasında tarihi köprü keşfedildi.
Yerinde, doğru koşullarda gelecek nesillere aktarılacak.
