Yol Yapımı Sırasındaki Kazı Çalışmalarında 200 Yıllık Tarihi Köprü Keşfedildi

Köprünün tarihi geçmişine değinen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Köprü 1826 yapımı bir köprü...1940'lı, daha sonra 60'lı yıllarda kot mesafelerinin yükselmesi, şehrin daha üst kotlarda burada şekil almasıyla beraber yol yapımı dönemlerinde Allah'tan hiç kimse zarar vermemiş, üzerinden yolu geçirmişler. Şu anda ortaya çıktığı için halkın farkındalığı arttı” dedi.

Metin, “Köprü aynı yerde, yaklaşık şöyle tarif edeyim; 120 metrekarelik bir oda düşünün, o odanın içerisinde köprüyü alacağız. Üstten hemen hemen 15-20 santim, yanlardan ikişer metrelik köprünün yanlarından açıklık olacak şekilde bir düşünün; 120 metrekarelik bir odanın içerisinde köprüyü almış olacağız. Merdivenlerle aşağıya iniş, köprünün içerisine iniş olacak, fotoğraf çektirebilecek. Çok güzel ışıklandırma yapacağız' diyerek köprünün turizme nasıl katkı sağlayacağını anlattı.

Tarihi köprü, bu sayede gelecek nesillere doğru şekilde aktarılabilecek.