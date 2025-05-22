Şeyma Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Hangi Okuldan Mezun? Şeyma Subaşı Ne İş Yapıyor?

Şeyma Subaşı, 2008 yılında katıldığı 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla ilk kez geniş kitlelerce tanındı. Bu programda 69 bin TL ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Top Model Türkiye yarışmasına katıldı, ancak derece elde edemedi.

Ancak Subaşı'nın asıl ünlenmesi, yapımcı Acun Ilıcalı ile olan ilişkisiyle gerçekleşti. İlişkileri, Ilıcalı'nın evli olduğu dönemde başlamış ve bu durum medya tarafından yoğun şekilde takip edilmişti.

2013 yılında çiftin Melisa adında bir kızları dünyaya geldi ve bu olay, Subaşı'nın kamuoyundaki tanınırlığını artırdı. Subaşı, bu süreçte sosyal medya platformlarında aktif hale gelerek geniş bir takipçi kitlesi edindi. Instagram'da paylaştığı yaşam tarzı, seyahatleri ve kişisel deneyimleriyle dikkat çekti.

2017 yılında Acun Ilıcalı ile evlendi, ancak evlilikleri 2018 yılında sona erdi. Kendi ifadesiyle, 'Evli bir adamdan hamile kaldığım için, çok ünlü bir insandan dolayı olduğu için ve ben de öyle olmaya başladığım için tabii ki de merak edilen kadın, kız haline geldim' diyerek, ün kazanmasında özel hayatının etkili olduğunu kendisi belirtti.