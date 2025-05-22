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Şeyma Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Hangi Okuldan Mezun? Şeyma Subaşı Ne İş Yapıyor?

Şeyma Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Hangi Okuldan Mezun? Şeyma Subaşı Ne İş Yapıyor?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.05.2025 - 21:02

Moda tutkusu, sosyal medya paylaşımları ve sansasyonel özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı kimdir? Hangi yarışmayla tanındı, Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi nasıl başladı ve bitti? Kızı Melisa ile olan bağı, Brezilyalı model sevgilisi, çıkardığı kitap ve markalar derken; merak edilen tüm yönleriyle Şeyma Subaşı hakkında merak edilen tüm detaylar içeriğimizde!

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Şeyma Subaşı Kimdir?

Şeyma Subaşı Kimdir?

Şeyma Subaşı, Türkiye'nin tanınmış sosyal medya fenomenlerinden biri olarak, ilk kez 2008 yılında 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ardından Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişki ve kısa süren evliliğiyle magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Subaşı, yaşam tarzı ve girişimleriyle sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı Kaç Yaşında?

Şeyma Subaşı Kaç Yaşında?

Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. 1.74 metre boyunda ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, Yengeç burcudur.

Şeyma Subaşı Aslen Nereli?

Şeyma Subaşı Aslen Nereli?

Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990 tarihinde Samsun'da doğmuştur. Anne tarafından Rize, baba tarafından ise Sakarya Adapazarı kökenlidir.

Babası Mustafa Subaşı, muhasebe müdürlüğü yapmıştır. Şeyma Subaşı'nın iki kardeşi bulunmaktadır: kız kardeşi Kübra Subaşı ve erkek kardeşi Ozan Berk Subaşı. 

Kız kardeşi Kübra Subaşı, evlidir ve Duru adında bir kızı vardır. Medya sektöründe sunuculuk ve yapımcılık gibi görevler üstlenmiş, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu projelerde kamera arkasında çalışmıştır.

Şeyma Subaşı'nın ailesi, onun kariyerinde önemli bir destek kaynağı olmuştur. Özellikle sosyal medyada paylaştığı içeriklerle dikkat çeken Subaşı, ailesiyle olan ilişkilerini zaman zaman takipçileriyle paylaşmaktadır.

Şeyma Subaşı'nın Eğitimi

Şeyma Subaşı'nın Eğitimi

Şeyma Subaşı, moda dünyasına olan ilgisini küçük yaşlarda keşfetti ve bu alandaki eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı'nda tamamladı. 

Henüz 16 yaşındayken modellik yapmaya başlayan Subaşı, çeşitli moda defilelerinde yer aldı ve 2008 yılında Top Model Türkiye yarışmasına katıldı.

Şeyma Subaşı Nasıl Ünlü Oldu?

Şeyma Subaşı, 2008 yılında katıldığı 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla ilk kez geniş kitlelerce tanındı. Bu programda 69 bin TL ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Top Model Türkiye yarışmasına katıldı, ancak derece elde edemedi.

Ancak Subaşı'nın asıl ünlenmesi, yapımcı Acun Ilıcalı ile olan ilişkisiyle gerçekleşti. İlişkileri, Ilıcalı'nın evli olduğu dönemde başlamış ve bu durum medya tarafından yoğun şekilde takip edilmişti.

2013 yılında çiftin Melisa adında bir kızları dünyaya geldi ve bu olay, Subaşı'nın kamuoyundaki tanınırlığını artırdı. Subaşı, bu süreçte sosyal medya platformlarında aktif hale gelerek geniş bir takipçi kitlesi edindi. Instagram'da paylaştığı yaşam tarzı, seyahatleri ve kişisel deneyimleriyle dikkat çekti. 

2017 yılında Acun Ilıcalı ile evlendi, ancak evlilikleri 2018 yılında sona erdi. Kendi ifadesiyle, 'Evli bir adamdan hamile kaldığım için, çok ünlü bir insandan dolayı olduğu için ve ben de öyle olmaya başladığım için tabii ki de merak edilen kadın, kız haline geldim' diyerek, ün kazanmasında özel hayatının etkili olduğunu kendisi belirtti.

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Şeyma Subaşı'nın Özel Hayatı

Şeyma Subaşı'nın Özel Hayatı

Şeyma Subaşı'nın özel hayatı, kamuoyunun yakından takip ettiği ilişkiler ve aile yaşantısıyla sıkça gündeme gelmektedir.

Acun Ilıcalı ile İlişkisi ve Kızı Melisa

Şeyma Subaşı, yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı ile uzun süreli bir ilişki yaşamış, bu birliktelikten 2013 yılında kızları Melisa dünyaya gelmiştir. Çift, 2017 yılında evlenmiş ancak evlilikleri 2018'de sona ermiştir. 

Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile Evliliği

Subaşı, 2021 yılında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bilinen adıyla Meedo ile bir ilişkiye başlamış ve 2023'te Marakeş'te üç gün süren bir düğünle evlenmiştir. Ancak bu evlilik sadece beş ay sürmüş ve çift Eylül 2023'te boşanmıştır.Ayrılık sonrası Meedo'nun, Subaşı'nın yakın bir arkadaşıyla ilişki yaşadığı iddiaları basında yer almıştır. 

Marlon Teixeira ile İlişkisi

Boşanmasının ardından Subaşı, Brezilyalı model Marlon Teixeira ile bir ilişkiye başlamıştır. Çift, ilişkilerini sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuş ve birlikte İstanbul'da da vakit geçirmiştir. Şimdilerde keyifleri gayet yerinde gözüküyor.

Şeyma Subaşı'nın Öne Çıkan Açıklamaları

Şeyma Subaşı'nın Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Her ne kadar ben abartsam da, gülümsemek bir kızın en mükemmel makyajıdır.' 

  • 'Yaşadığım uçsuz bucaksız zenginlik bana ne getirdi biliyor musunuz? Daha çok Allah inancı.' 

  • 'Karanlık çökmeden yıldızları göremezsin.' 

  • 'Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin.' 

  • 'Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Ben gerçekten çok sevgi dolu biriyim ama romantizm dediğimiz hani eşinle beraber olan o aşk... Ben hayatımda bir kere çok aşık oldum tabii ki. O yüzden Melisa oldu.' 

  • 'Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi.' 

  • 'Ben hayatımda aynaya baktığımda kendim böyle hani ne yapıyorsun nasıl, nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına ben izin veririm nasıl oluyor?' 

  • 'Bu arada ilginç şeyler var arkadaşlar yani shot falan... Ben yapmadım hiç ama böyle değişik hazırlanıyor shot falan vuruyorsun falan böyle yaşını donduruyorlar.' 

  • 'Cacığı unutmuşmuş! Tabii ki de cacığı unutmadım arkadaşlar. Aman siz viral yapacak bir şey bulun.' 

  • 'Ruhum o kişiyle evli. Yeni aşk bana kendimi daha fazla sevdirtiyor. Ben beni onda görüyorum, kendime bakıyor gibi oluyorum.

Şeyma Subaşı'nın Markaları ve İşbirlikleri

Şeyma Subaşı'nın Markaları ve İşbirlikleri

Kitap

  • Sadece Şeyma (2019): Dex Kitap tarafından yayımlanan bu otobiyografik eserinde Subaşı, çocukluk anıları, seyahatleri ve yaşam tarzı üzerine deneyimlerini paylaştı. Kitap, 176 sayfa olup Türkçe olarak yayımlandı.

Moda ve Giyim Girişimleri

  • Babe Activewear (2020): Aktif giyim üzerine kurduğu bu marka, mayokini, tayt ve spor giyim ürünleri sundu. Ancak marka, beklenen başarıyı elde edemedi ve piyasada uzun süre kalamadı. 

  • You Do You (2022)Kişisel gelişim ve yaşam tarzı odaklı olarak başlatılan bu girişim, sosyal medya üzerinden tanıtıldı. Ancak proje, kısa sürede aktifliğini yitirdi ve devam etmedi. 

Kozmetik ve Güzellik

  • SassyGo (2024): Güzellik ve cilt bakımı alanında kurduğu bu marka, dijital pazarlama ajansı BossyDigital ile iş birliği yaparak dijital platformlarda varlık göstermeyi hedefledi.

Diğer Girişimler

  • Healthyish (2018): Sağlıklı yaşam konseptiyle açılan bu kafe, kısa süreli bir girişim oldu ve uzun vadeli başarı elde edemedi. 

  • Is It OK? Uygulaması: Kullanıcıların karar verme süreçlerine yardımcı olmayı amaçlayan bu mobil uygulama, sınırlı bir kullanıcı kitlesine ulaştı ve geniş çapta başarı sağlayamadı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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