Şeyma Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında, Hangi Okuldan Mezun? Şeyma Subaşı Ne İş Yapıyor?
Moda tutkusu, sosyal medya paylaşımları ve sansasyonel özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı kimdir? Hangi yarışmayla tanındı, Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi nasıl başladı ve bitti? Kızı Melisa ile olan bağı, Brezilyalı model sevgilisi, çıkardığı kitap ve markalar derken; merak edilen tüm yönleriyle Şeyma Subaşı hakkında merak edilen tüm detaylar içeriğimizde!
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Şeyma Subaşı Kimdir?
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Şeyma Subaşı Kaç Yaşında?
Şeyma Subaşı Aslen Nereli?
Şeyma Subaşı'nın Eğitimi
Şeyma Subaşı Nasıl Ünlü Oldu?
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Şeyma Subaşı'nın Özel Hayatı
Şeyma Subaşı'nın Öne Çıkan Açıklamaları
Şeyma Subaşı'nın Markaları ve İşbirlikleri
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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