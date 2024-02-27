Sevgilisini Eve Bırakan Adam Yağmurlu Havada Sevgilisinin Ayakları Islanmasın Diye Paspaslık Yaptı

Sevgilisini eve bırakan bir adam yağmurlu havada sevgilisinin ayakları ıslanmasın diye aracının üstünden atlayarak paspaslık yaptı.
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Aşk, yaşamın en değerli duygularından biridir. Sevmek de ve sevilmek de ayrı güzeldir hatta. Bu, özellikle karşımızdaki insanın mutluluğunu hedeflediğimizde daha da belirgin hale gelir.
Çünkü sevdiklerimizin mutluluğu, bize de dolaylı yoldan mutluluk getirir. Peki sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek için yapabileceklerinizin sınırı nedir? Ya da ne kadar ileri gidebilirsiniz?
Cevaplarınızı saklı tutun çünkü sevgilisinin ayakları ıslanmasın diye ona paspas olan bu sosyal medya kullanıcısını izledikten sonra fikirlerinizin değişeceğine eminiz.
İşte o anlar:
Siz sevgilinize paspas olur muydunuz? Yorumlarda buluşalım!
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