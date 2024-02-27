Görüş Bildir
Haberler
Video
Sevgilisini Eve Bırakan Adam Yağmurlu Havada Sevgilisinin Ayakları Islanmasın Diye Paspaslık Yaptı

Sevgilisini Eve Bırakan Adam Yağmurlu Havada Sevgilisinin Ayakları Islanmasın Diye Paspaslık Yaptı

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
27.02.2024 - 23:58

İçerik Devam Ediyor

Sevgilisini eve bırakan bir adam yağmurlu havada sevgilisinin ayakları ıslanmasın diye aracının üstünden atlayarak paspaslık yaptı.

Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Aşk, yaşamın en değerli duygularından biridir. Sevmek de ve sevilmek de ayrı güzeldir hatta. Bu, özellikle karşımızdaki insanın mutluluğunu hedeflediğimizde daha da belirgin hale gelir.

Aşk, yaşamın en değerli duygularından biridir. Sevmek de ve sevilmek de ayrı güzeldir hatta. Bu, özellikle karşımızdaki insanın mutluluğunu hedeflediğimizde daha da belirgin hale gelir.

Çünkü sevdiklerimizin mutluluğu, bize de dolaylı yoldan mutluluk getirir. Peki sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek için yapabileceklerinizin sınırı nedir? Ya da ne kadar ileri gidebilirsiniz?

Çünkü sevdiklerimizin mutluluğu, bize de dolaylı yoldan mutluluk getirir. Peki sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek için yapabileceklerinizin sınırı nedir? Ya da ne kadar ileri gidebilirsiniz?

Cevaplarınızı saklı tutun çünkü sevgilisinin ayakları ıslanmasın diye ona paspas olan bu sosyal medya kullanıcısını izledikten sonra fikirlerinizin değişeceğine eminiz.

Cevaplarınızı saklı tutun çünkü sevgilisinin ayakları ıslanmasın diye ona paspas olan bu sosyal medya kullanıcısını izledikten sonra fikirlerinizin değişeceğine eminiz.

İşte o anlar:

Siz sevgilinize paspas olur muydunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz sevgilinize paspas olur muydunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?