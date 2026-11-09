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Netflix'e Uyarlanacak 'İki Yabancı'dan Yirmi Yıllık Bir Evliliğin Bitişini Anlatan 10 Alıntı

Netflix'e Uyarlanacak 'İki Yabancı'dan Yirmi Yıllık Bir Evliliğin Bitişini Anlatan 10 Alıntı

Netflix Kitap
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
09.11.2026 - 14:01
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New York Times çok satanlar listesine bir numaradan giren İki Yabancı'da Belle Burden, yirmi yıllık eşinin 'mutsuzum' deyip bir anda gitmesiyle dağılan hayatını anlatıyor. Belle Burden bu kırılmadan yola çıkıp evlilikteki görünmez güç ilişkilerini, kadınların sırtına yüklenen bakım işini ve 'iyi eş' kalıbını sorguluyor. Aynı hayatı paylaşan iki insanın o hayattan bambaşka şeyler anlayabildiğini gösteriyor.

Kitabın Türkçesi Algan Sezgintüredi çevirisiyle April Yayıncılık'tan çıkıyor. Seçtiğimiz 10 alıntı aşağıda.

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'Vücudunu, sesini tanımıyorum. Çöküntü mü yaşıyor? Âşık mı yoksa? Yoksa sadece benden, bizden kurtulduğu için mi mutlu?'

'Ama neden James'in hakkımı yemeyeceğine güvenecektim? Ses çıkartmamak ne işime yarayacaktı? Çocuklarımın ne işine yarayacaktı?'

'Benim mutlu sonum bu değildi. Benim hayata devam etme tanımım bu değildi. Benim başarı tanımım bu değildi.'

'Belki kocam varken ben de aynısını yapmışımdır.'

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'Finansal hayatımıza karışmamayı ben seçmiştim.'

'Aşk için yapmıştım hepsini. Utanacak bir şey yoktu.'

'James bugünümüzü ve geleceğimizi değiştirmişti ama geçmişimizi değiştirmemişti.'

'Neden gitti, bilmiyorum. Galiba hiç de öğrenemeyeceğim. Hâlâ belki oyunun bir son perdesi, hikâyenin, istediğim cevabı aldığım bir sonu olacağını düşünüyorum. Ama öyle bir şey olmadan yıllar geçti işte. Sessizlikten başka bir şey yok.'

'O, onsuz yaşayabileceğim biri. Tanımadığım biri. Beni tanımayan biri.'

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'Cesur ol. Sahiplen. Konuş. Döngüyü kır.'

Kitabın Netflix uyarlamasında Gwyneth Paltrow yer alacak.

Kitabın Netflix uyarlamasında Gwyneth Paltrow yer alacak.

Netflix, İki Yabancı'nın haklarını kıyasıya geçen bir yarışın ardından aldı. Gwyneth Paltrow projede hem rol alacak hem de yapımcılar arasında olacak.

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Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
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