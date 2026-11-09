Netflix'e Uyarlanacak 'İki Yabancı'dan Yirmi Yıllık Bir Evliliğin Bitişini Anlatan 10 Alıntı

'Neden gitti, bilmiyorum. Galiba hiç de öğrenemeyeceğim. Hâlâ belki oyunun bir son perdesi, hikâyenin, istediğim cevabı aldığım bir sonu olacağını düşünüyorum. Ama öyle bir şey olmadan yıllar geçti işte. Sessizlikten başka bir şey yok.'