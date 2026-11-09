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Yaşam
Minicik Bir Ada Satın Alıp Kendi Krallığını Kurdu

Minicik Bir Ada Satın Alıp Kendi Krallığını Kurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 13:53
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Portekizli resim öğretmeni Renato Barros, Madeira Adası'ndaki Funchal limanında bulunan minik bir adacığı satın aldı. Adacığa Pontinha Prensliği adını verdi ve kendini Prens Renato II ilan etti. 2014'te 56 yaşında olan Barros'un ülkesi, bir odalı ev büyüklüğünde.

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Adacığı almak için eşyalarını sattı

Adacığı almak için eşyalarını sattı

Adacık, 2000'li yılların başında varlıklı bir İngiliz ailenin elindeydi. Aile, işlerine yaramayan adacığı 25 bin avroya satmak istiyordu ama kimse almak istemedi. Barros bir partide bu fırsatı duydu ve adacığın tam ona göre olduğuna karar verdi. Tek sorun, bu paraya sahip olmamasıydı.

Ortak aradı ama herkes içinde bir mağara ve bir platformdan başka bir şey olmayan, ne elektriği ne suyu bulunan bir kayaya bu kadar para vermesini delilik olarak gördü. Barros sonunda bazı eşyalarını sattı, tüm birikimini ekledi ve adacığı kendisi aldı. Barros'a göre Portekiz Kralı 1903'te adacığı satarken imzalanan belge, adanın tüm haklarını devrediyordu. Barros, 'Bir restoran ya da sinema açabilirdim ama kimse birinin ülke kurmak isteyeceğini düşünmedi. Ben de bunu yaptım' dedi.

Pasaport numarası 0001

Pasaport numarası 0001

Pontinha'nın yalnızca dört vatandaşı var, Barros ile eşi, oğlu ve kızı. Barros'un Portekiz pasaportunun yanında 0001 numaralı bir Pontinha pasaportu da bulunuyor. Ülkenin polisi, bahçıvanı ve bekçisi de Barros'un kendisi. 'Ne olmak istersem oyum. Marşımı ben seçerim, istersem değiştiririm. Bayrağım bugün mavi, yarın kırmızı olabilir' diyor.

Barros adacığı aldıktan sonra Madeira valisini 'komşu devletin yöneticisi' olarak ziyaret etti. Vali, adacığı devlete geri satmazsa elektriğini kesmekle tehdit etti. Barros da güneş paneli ve küçük bir rüzgar türbini kurarak kendi elektriğini üretmeye başladı. Pontinha, Portekiz ya da başka bir ülke tarafından resmi olarak tanınmış değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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