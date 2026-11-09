Minicik Bir Ada Satın Alıp Kendi Krallığını Kurdu
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Portekizli resim öğretmeni Renato Barros, Madeira Adası'ndaki Funchal limanında bulunan minik bir adacığı satın aldı. Adacığa Pontinha Prensliği adını verdi ve kendini Prens Renato II ilan etti. 2014'te 56 yaşında olan Barros'un ülkesi, bir odalı ev büyüklüğünde.
Adacığı almak için eşyalarını sattı
Pasaport numarası 0001
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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