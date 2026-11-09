Minicik Bir Ada Satın Alıp Kendi Krallığını Kurdu

Adacık, 2000'li yılların başında varlıklı bir İngiliz ailenin elindeydi. Aile, işlerine yaramayan adacığı 25 bin avroya satmak istiyordu ama kimse almak istemedi. Barros bir partide bu fırsatı duydu ve adacığın tam ona göre olduğuna karar verdi. Tek sorun, bu paraya sahip olmamasıydı.

Ortak aradı ama herkes içinde bir mağara ve bir platformdan başka bir şey olmayan, ne elektriği ne suyu bulunan bir kayaya bu kadar para vermesini delilik olarak gördü. Barros sonunda bazı eşyalarını sattı, tüm birikimini ekledi ve adacığı kendisi aldı. Barros'a göre Portekiz Kralı 1903'te adacığı satarken imzalanan belge, adanın tüm haklarını devrediyordu. Barros, 'Bir restoran ya da sinema açabilirdim ama kimse birinin ülke kurmak isteyeceğini düşünmedi. Ben de bunu yaptım' dedi.