“Keyfim Yok” Cümlesinden Kurtarcak Önerimiz Bu Testin Sonunda!

Senin şu sıralar ihtiyacın olan şey, hayatın bütün ciddiyetini birkaç saatliğine kapının dışında bırakmak. Sürekli düşünmekten, sorumluluklardan ve günlük koşturmacadan biraz uzaklaşmalısın. İşte tam da bu yüzden sana Kel Diva'yı öneriyoruz! Kendine eğlenceli bir akşam armağan etmenin ve sahnenin enerjisine kapılmanın zamanı geldi. Arkadaşlarını da yanına alabilir ya da bu kez kendine özel bir gece planlayabilirsin.

Kel Diva etkinliğinin biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin!