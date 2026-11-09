Gölün İçindeki Adadan Bir Göl Daha Çıktı
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Manitoulin, 2.766 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük tatlı su adası.
Adanın üzerinde 100'den fazla göl bulunuyor.
Mindemoya Gölü'ndeki Hazine Adası, bir adadaki gölde yer alan dünyanın en büyük adası.
Adaya 20. yüzyılın başında açılan bir tatil köyü yüzünden Hazine Adası adı verildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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