Gölün İçindeki Adadan Bir Göl Daha Çıktı

Bunların en büyüğü olan 104 kilometrekarelik Manitou Gölü, bir tatlı su adasının üzerindeki en büyük göl olarak biliniyor.

Adada Blue Jay, Kagawong, Manitou ve Mindemoya gibi nehirler de akıyor. Bu nehirlerin suyu alabalık ve somonun yaşayabileceği kadar soğuk.