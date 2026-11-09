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Gölün İçindeki Adadan Bir Göl Daha Çıktı

Gölün İçindeki Adadan Bir Göl Daha Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 13:41
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Kanada'daki Huron Gölü'nün içinde yer alan Manitoulin, dünyanın en büyük tatlı su adası. Bu dev adanın üzerindeki Mindemoya Gölü'nde ise bir ada daha bulunuyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Manitoulin, 2.766 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük tatlı su adası.

Manitoulin, 2.766 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük tatlı su adası.

Ada, Kanada'nın Ontario eyaletinin kuzey kıyısı açıklarında, Huron Gölü'nde bulunuyor. Yüzölçümü, ABD'nin San Antonio kentini iki kez içine alacak kadar büyük.

Adın kökeni de ilginç: Manitoulin, Ojibwe dilinde 'ruhun mağarası' anlamına gelen 'Manidoowaaling' kelimesinden geliyor.

Adanın üzerinde 100'den fazla göl bulunuyor.

Adanın üzerinde 100'den fazla göl bulunuyor.

Bunların en büyüğü olan 104 kilometrekarelik Manitou Gölü, bir tatlı su adasının üzerindeki en büyük göl olarak biliniyor.

Adada Blue Jay, Kagawong, Manitou ve Mindemoya gibi nehirler de akıyor. Bu nehirlerin suyu alabalık ve somonun yaşayabileceği kadar soğuk.

Mindemoya Gölü'ndeki Hazine Adası, bir adadaki gölde yer alan dünyanın en büyük adası.

Mindemoya Gölü'ndeki Hazine Adası, bir adadaki gölde yer alan dünyanın en büyük adası.

Mindemoya, adadaki en büyük üçüncü göl ama merkezi konumu ve berrak, ılık suları sayesinde en popüleri. Gölün ortasındaki ada 33 ila 35 hektarlık bir alana yayılıyor ve göl seviyesinden 90 metreyi aşan kireçtaşı bir zemin üzerinde yükseliyor.

Böylece ortaya bir iç içe geçme dizisi çıkıyor: Huron Gölü'nde Manitoulin Adası, o adada Mindemoya Gölü, o gölde de Hazine Adası. Mindemoya adı ise Ojibwe dilinde 'yaşlı kadın' anlamına gelen 'Mindimowenh' kelimesinden geliyor.

Adaya 20. yüzyılın başında açılan bir tatil köyü yüzünden Hazine Adası adı verildi.

Adaya 20. yüzyılın başında açılan bir tatil köyü yüzünden Hazine Adası adı verildi.

Adaya bu adı, üzerinde 'Treasure Island Resort' adlı bir tatil köyü kuran bir turizm işletmecisi verdi. Tatil köyü yaklaşık 50 yıl çalıştıktan sonra bakımsız kaldı ve birkaç kez el değiştirdi.

1980'de bir Amerikan şirketi tarafından satın alınan yer, bugün özel olarak kiralanan bir dinlenme tesisi olarak kullanılıyor ve eski kulübelerin birçoğu hâlâ ayakta. Adada sürekli yaşayan kimse yok, ziyaretçiler adayı genellikle gölden uzaktan izliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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