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Servet Pandur'un Feyza Civelek'e Bakışından İlker Ayrık'ın Acı Biber İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Servet Pandur'un Feyza Civelek'e Bakışından İlker Ayrık'ın Acı Biber İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.06.2025 - 00:38

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

3 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Müge Anlı'nın sunacağı Güven Bana'nın yayın tarihi belli oldu.

1. Müge Anlı'nın sunacağı Güven Bana'nın yayın tarihi belli oldu.

İlk bölüm konukları Acun Ilıcalı ile Eser Yenenler olacak. Müge Anlı'nın yeni programının yayın tarihi açıklandı.

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2. Bayram tatili için ara veren ilk dizi belli oldu.

2. Bayram tatili için ara veren ilk dizi belli oldu.

Dizilerin pek çoğu için sezonun ya da yayın hayatının sonu geldi. Sezona devam eden dizilerden ise bayram tatili veren ilk yapım belli oldu.

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3. Cansu Taşkın, İnci Taneleri sorusuna yanıt verdi.

3. Cansu Taşkın, İnci Taneleri sorusuna yanıt verdi.

Yılmaz Erdoğan'la uzun süre gizlice aşk yaşadığı konuşulan Cansu Taşkın'a magazin ekipleri tarafından İnci Taneleri sorusu soruldu. Cansu Taşkın, işle aşkı ayrı tuttuğunu dile getirdi.

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4. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, oyunculuğuyla eleştiriliyor.

4. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, oyunculuğuyla eleştiriliyor.

İzleyicilerden sık sık tepki gören Feyza Civelek'e karşı bu kez de dizinin Asude'si Servet Pandur'un bakışları gündem oldu. Pandur'un kamera arkası görüntülerinde Feyza Civelek'e bakışları dikkatlerden kaçmadı.

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5. Müge Anlı'da Mehmet Çetin'in eşi Derya da yaşanan gelişmelerin ardından tutuklandı.

5. Müge Anlı'da Mehmet Çetin'in eşi Derya da yaşanan gelişmelerin ardından tutuklandı.

Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015 tarihinde Isparta’da gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Müge Anlı'da işlenen olayda eşi ve arkadaşı Bayram'ın 63 kez telefonda görüştüğü orta çıkmıştı. Önce Bayram, ardından eşi Derya tutuklandı.

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6. İlker Ayrık'tan yeni bir itiraf daha geldi.

6. İlker Ayrık'tan yeni bir itiraf daha geldi.

Gerçekler Acıdır programını yapan İlker Ayrık, sık sık Ben Bilmem Eşim Bilir ve Yaparsın Aşkım'la ilgili itirafta bulunuyor. Ünlü sunucu bu kez de biberlerin acı olup olmadığını açıkladı.

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7. Password Türkiye yarışmasının çekimlerinden bir görüntü sızdı.

7. Password Türkiye yarışmasının çekimlerinden bir görüntü sızdı.

Geçtiğimiz yılın en çok ses getiren yarışma programlarından biri Password Türkiye, bu sezon da yayınlanacak. Yarışmanın konuklarından Melis Sezen'in görüntüleri çekimlerden sızdırıldı.

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8. İsmail Balaban, Survivor'dan elenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

8. İsmail Balaban, Survivor'dan elenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Balaban, elenmeden önce kavga ettiği Batuhan Karacakaya hakkında konuştu. Balaban, Batuhan'ın geldiği güreş müsabakalarıyla ilgili de bir iddiada bulundu.

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9. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

9. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Röportaj veren ünlü oyuncu 'Seyran'la vedalaşmak nasıl bir histi?' sorusunu yanıtladı. 'Seyranla vedalaşmak gerçekten çok yakın bir dostumu artık kendi yolculuğuna uğurlamak gibiydi. ' diyen Afra Saraçoğlu, duygusal bir açıklama yaptı.

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10. 2024-2025 sezonunun sonuna gelirken dizilerle ilgili kararlar da netleşiyor.

10. 2024-2025 sezonunun sonuna gelirken dizilerle ilgili kararlar da netleşiyor.

NOW'ın sevilen dizisi Leyla'da başrol değişmişti. Hikayesi bütünüyle değişen dizinin yayın günü de değiştirildi.

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11. 4 yıldır kendisinden haber alınamayan kayıp Emrah Elveren Müge Anlı'da aranıyor.

11. 4 yıldır kendisinden haber alınamayan kayıp Emrah Elveren Müge Anlı'da aranıyor.

Ahmet Bey, kayıp Emrah Elveren’in en son birlikte zaman geçirdiği iş arkadaşı olarak programa katılmasının ardından şüpheleri üstüne çekti. Ahmet Bey, kaybın ardından en şüpheli kişi oldu.

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12. Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan kafaları karıştırdı.

12. Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan kafaları karıştırdı.

Kendisine sorulan 'Herkes öldü mü?' sorusunu yanıtlayan Yeldan, yeni sezonda dizide olacağının haberini verdi. Yazdıkları kafa karıştırdı.

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13. Efecan ve Yağmur arasındaki yasak aşkla ilgili bir gelişme yaşandı.

13. Efecan ve Yağmur arasındaki yasak aşkla ilgili bir gelişme yaşandı.

Efecan ve eşi Duygu Dianzenza'nın ani boşanmasının ardından Adem'in sözleri gündem oldu. Birlikte eve çıktıkları iddia edilen ikili arasındaki yasak aşkı Adem'in bildiği iddia edildi.

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14. Nagihan Karadere, Survivor'la ilgili sorulara yanıt verdi.

14. Nagihan Karadere, Survivor'la ilgili sorulara yanıt verdi.

Fenomen yarışmacı, Esra Ezmeci'nin programına katıldı. Ezmeci'nin sorduğu 'yemeklere şap atılıyor mu?' sorusuna da yanıt verdi.

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15. Kızıl Goncalar'ın Feyza'sıyla ilgili bir gelişme yaşandı.

15. Kızıl Goncalar'ın Feyza'sıyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Zehra Kelleci, Kızıl Goncalar'la adından söz ettirmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu gelecek sezonun aşiret dizilerinden biri olan Bereketli Topraklar'da rol alacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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