Servet Pandur'un Feyza Civelek'e Bakışından İlker Ayrık'ın Acı Biber İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
3 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Müge Anlı'nın sunacağı Güven Bana'nın yayın tarihi belli oldu.
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2. Bayram tatili için ara veren ilk dizi belli oldu.
3. Cansu Taşkın, İnci Taneleri sorusuna yanıt verdi.
4. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, oyunculuğuyla eleştiriliyor.
5. Müge Anlı'da Mehmet Çetin'in eşi Derya da yaşanan gelişmelerin ardından tutuklandı.
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6. İlker Ayrık'tan yeni bir itiraf daha geldi.
7. Password Türkiye yarışmasının çekimlerinden bir görüntü sızdı.
8. İsmail Balaban, Survivor'dan elenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
9. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
10. 2024-2025 sezonunun sonuna gelirken dizilerle ilgili kararlar da netleşiyor.
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11. 4 yıldır kendisinden haber alınamayan kayıp Emrah Elveren Müge Anlı'da aranıyor.
12. Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan kafaları karıştırdı.
13. Efecan ve Yağmur arasındaki yasak aşkla ilgili bir gelişme yaşandı.
14. Nagihan Karadere, Survivor'la ilgili sorulara yanıt verdi.
15. Kızıl Goncalar'ın Feyza'sıyla ilgili bir gelişme yaşandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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