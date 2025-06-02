Alya ve Cihan'dan Beklenen Aşk İtirafı ve Öpüşme Sonunda Geldi: Uzak Şehir'in Sezon Finaline Yorum Yağdı!

Bu bölümde Cihan sonunda beklediğimiz tavırlara birden erişti. Alya'ya destek çıkan Cihan, annesini önce konaktan kovdu. Tavrını net koyan Cihan, biricik karısıyla yaptığı konuşmalarla da gönüllerde taht kurdu. Ancak ne yazık ki Mine, Boran'ın Ecmel'in oğlu olduğunu öğrendi. Tam da katilin Ecmel olduğuna dair şüpheler artmışken! Alya'yı ve Sadakat'i de bir güzel tehdit etti.