Alya ve Cihan'dan Beklenen Aşk İtirafı ve Öpüşme Sonunda Geldi: Uzak Şehir'in Sezon Finaline Yorum Yağdı!
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sezon finaliyle ekrana geldi. Mine'nin Deniz'in Ecmel'in torunu olduğunu öğrenmesi, Boran'ın katilinin Ecmel olduğuna dair şüphelerin artması ve aylardır beklenen aşk itirafı ile öpüşmenin gelmesi izleyiciyi epey coşturdu. Gelin Uzak Şehir sezon finalinde yaşananlara ve izleyicilerin yorumlarına birlikte bakalım.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 28. bölümüyle sezon finali yaptı.
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Her ne olursa olsun, Uzak Şehir'de 28 bölümdür Alya ve Cihan arasında beklenen aşk itirafı ve öpüşme gerçekleşti.
Uzak Şehir'in sezon finaline yorum yağdı!
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Maalesef eylüle kadar bekleyeceğiz. Siz bölümü nasıl buldunuz?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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