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Alya ve Cihan'dan Beklenen Aşk İtirafı ve Öpüşme Sonunda Geldi: Uzak Şehir'in Sezon Finaline Yorum Yağdı!

Alya ve Cihan'dan Beklenen Aşk İtirafı ve Öpüşme Sonunda Geldi: Uzak Şehir'in Sezon Finaline Yorum Yağdı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.06.2025 - 00:16

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sezon finaliyle ekrana geldi. Mine'nin Deniz'in Ecmel'in torunu olduğunu öğrenmesi, Boran'ın katilinin Ecmel olduğuna dair şüphelerin artması ve aylardır beklenen aşk itirafı ile öpüşmenin gelmesi izleyiciyi epey coşturdu. Gelin Uzak Şehir sezon finalinde yaşananlara ve izleyicilerin yorumlarına birlikte bakalım.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 28. bölümüyle sezon finali yaptı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 28. bölümüyle sezon finali yaptı.

Bu bölümde Cihan sonunda beklediğimiz tavırlara birden erişti. Alya'ya destek çıkan Cihan, annesini önce konaktan kovdu. Tavrını net koyan Cihan, biricik karısıyla yaptığı konuşmalarla da gönüllerde taht kurdu. Ancak ne yazık ki Mine, Boran'ın Ecmel'in oğlu olduğunu öğrendi. Tam da katilin Ecmel olduğuna dair şüpheler artmışken! Alya'yı ve Sadakat'i de bir güzel tehdit etti.

Her ne olursa olsun, Uzak Şehir'de 28 bölümdür Alya ve Cihan arasında beklenen aşk itirafı ve öpüşme gerçekleşti.

Her ne olursa olsun, Uzak Şehir'de 28 bölümdür Alya ve Cihan arasında beklenen aşk itirafı ve öpüşme gerçekleşti.

Mine'nin tehditlerinin ardından korkuya kapılan Sadakat, Deniz'i de alıp gitmesini söyledi Alya'ya. Alya da garibimiz ne yapsın, haksızlığı da koyup bavula ağlaya ağlaya havalimanının yolunu tuttu. Bu durum Cihan'ı tetikledi, havalimanına koştu ve nabızları epey yükselten bir sahneyle hem aşk itirafında bulundu hem de Alya'yı öptü!

Uzak Şehir'in sezon finaline yorum yağdı!

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Maalesef eylüle kadar bekleyeceğiz. Siz bölümü nasıl buldunuz?

Maalesef eylüle kadar bekleyeceğiz. Siz bölümü nasıl buldunuz?
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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