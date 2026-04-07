Sen Çal Kapımı Nerede İzlenir? Tüm Dünyada Yayın Kılavuzu

Dizi Arapça dublajlı mı yoksa altyazılı mı?

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde, özellikle Shahid platformunda dizi hem Arapça dublajlı (genellikle Suriye lehçesiyle) hem de Arapça altyazılı seçenekleriyle sunulmaktadır. Bölgedeki televizyon kanallarında (MBC gibi) ise genellikle dublajlı versiyonu yayınlanır.

Hayır, dizi şu an için Türkiye'de veya küresel ölçekte Netflix kütüphanesinde bulunmuyor. Dizinin dijital yayın hakları Türkiye ve birçok ülkede Disney+ platformuna aittir.

Sen Çal Kapımı dizisinin İngilizce, Arapça veya İspanyolca adı nedir?

İngilizce: Love is in the Air

Arapça: Anta Atriqi

İspanyolca: Llamas a Mi Puerta

Yurt dışındaki platformlar ücretli mi?

Evet, genellikle abonelik gerektirir:

Yurt dışından puhutv veya GAİN üzerinden izleyebilir miyim?

Lisans kısıtlamaları nedeniyle bu platformlar Türkiye dışındaki bazı ülkelerde erişime kapalı olabilir. Yurt dışındaki izleyiciler genellikle YouTube veya yerel yayıncıları (Univision, Mediaset vb.) tercih etmektedir.