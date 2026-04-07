Sen Çal Kapımı Nerede İzlenir? Tüm Dünyada Yayın Kılavuzu

Esra Demirci - TV Editörü
07.04.2026 - 11:37

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerde yer aldığı yaz dizisi Sen Çal Kapımı tüm dünyada çok sevildi. Romantik komedi türünün son yıllardaki en büyük ihracatlarından biri olan Sen Çal Kapımı, Türkiye’den çıkıp dünyanın dört bir yanında “Love is in the Air” adıyla ciddi bir izleyici kitlesi yakaladı. Ama izlemek istiyorsan küçük bir gerçek var: platformlar ülkeye göre değişiyor. 

İşte 2026'da Sen Çal Kapımı'yı nerede izleyebileceğinize dair ülke ülke rehber:

Sen Çal Kapımı Türkiye’de Nereden İzlenir?

  • Disney+: Dizinin tüm bölümleri yüksek kalitede Disney+ kütüphanesinde yer almaktadır.

  • NOW (Eski adıyla FOX): Dizinin yayıncı kanalı olan NOW'un resmi web sitesinde ve mobil uygulamasında bölümler ücretsiz olarak izlenebilir.

  • YouTube: Dizinin resmi YouTube kanalı üzerinden tam bölümlere, özel kliplere ve kamera arkası görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Sen Çal Kapımı ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Nerede İzlenir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABDSen Çal Kapımı dizisini 'Love is in the Air' adıyla aşağıdaki platformlar üzerinden izleyebilirsiniz:

  • Disney+: Dizinin tüm bölümleri ABD dahil birçok bölgede Disney+ kütüphanesinde mevcuttur.

  • YouTube TV: Bazı bölgelerde abonelik dahilinde veya ek paketlerle YouTube TV üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

  • YouTube (Resmi Kanal): Dizinin resmi YouTube kanalı üzerinden bölümlere ve kliplere dünyanın her yerinden (bazı bölge kısıtlamaları hariç) ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

  • Amazon Prime Video: Dizinin bazı sezonları veya bölümleri 'Love is in the Air' ismiyle Amazon Prime Video üzerinden satın alınabilir veya kiralanabilir durumdadır.

Sen Çal Kapımı İspanya'da Nereden İzlenir?

  • Disney+ İspanya: Dizinin tüm bölümleri Disney+ kütüphanesinde İspanyolca dublaj ve orijinal dil seçenekleriyle yer almaktadır.

  • Mitele (Mediaset España): İspanya'nın popüler dijital platformu olan Mitele üzerinden dizinin bölümlerine erişebilirsiniz. Dizi daha önce Mediaset grubuna bağlı Divinity kanalında yayınlandığı için bölümler bu platformda saklanmaktadır.

Sen Çal Kapımı İtalya'da Nereden İzlenir?

  • Mediaset Infinity: İtalya'da dizinin yayın haklarına sahip olan Mediaset grubunun dijital platformudur. Mediaset Infinity üzerinden dizinin bölümlerine İtalyanca dublajlı olarak ücretsiz (reklamlı) erişim sağlayabilirsiniz.

Sen Çal Kapımı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman , Bahreyn, Irak, Libya'da Nerede İzlenir?

Sen Çal Kapımı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde Arapça konuşulan ülkelerde (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Katar vb.) 'Anta Atriqi' (Arapça: أنت أطرقي) adıyla geniş bir izleyici kitlesine sahiptir. Bu ülkelerde diziyi şu platformlardan izleyebilirsiniz:

  • Shahid VIP (MBC Group): Bölgenin en büyük dijital platformu olan Shahid, dizinin yayın haklarına sahiptir. Suudi Arabistan, Mısır ve BAE başta olmak üzere tüm MENA ülkelerinde bölümleri Arapça dublaj veya altyazı seçenekleriyle Shahid üzerinden izleyebilirsiniz.

  • Disney+ (MENA): Disney+, Haziran 2022'den itibaren Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarında (Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn vb. dahil) hizmet vermeye başlamıştır. Dizinin tüm bölümleri bu bölgelerdeki Disney+ kütüphanesinde yer almaktadır.

  • OSN+: Bazı dönemlerde yayın hakları kapsamında OSN+ platformu üzerinden de Türk dizilerine erişim sağlanabilmektedir; ancak en güncel ve kapsamlı arşiv için öncelikle Shahid kontrol edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

  • Dizi Arapça dublajlı mı yoksa altyazılı mı?

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde, özellikle Shahid platformunda dizi hem Arapça dublajlı (genellikle Suriye lehçesiyle) hem de Arapça altyazılı seçenekleriyle sunulmaktadır. Bölgedeki televizyon kanallarında (MBC gibi) ise genellikle dublajlı versiyonu yayınlanır.

Hayır, dizi şu an için Türkiye'de veya küresel ölçekte Netflix kütüphanesinde bulunmuyor. Dizinin dijital yayın hakları Türkiye ve birçok ülkede Disney+ platformuna aittir.

  • Sen Çal Kapımı dizisinin İngilizce, Arapça veya İspanyolca adı nedir?

İngilizce: Love is in the Air 

Arapça: Anta Atriqi

İspanyolca: Llamas a Mi Puerta

  • Yurt dışındaki platformlar ücretli mi?

Evet, genellikle abonelik gerektirir:

  • Yurt dışından puhutv veya GAİN üzerinden izleyebilir miyim?

Lisans kısıtlamaları nedeniyle bu platformlar Türkiye dışındaki bazı ülkelerde erişime kapalı olabilir. Yurt dışındaki izleyiciler genellikle YouTube veya yerel yayıncıları (Univision, Mediaset vb.) tercih etmektedir.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
