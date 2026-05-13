Şehit Ailelerine Verilen Aylıklar İki Asgari Ücret Tutarına Çıkarılıyor: Çocuklarına Onursal Kimlik Verilecek

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2026 - 08:37

Hazırlanan yeni kanun teklifiyle şehit ailelerine bağlanan aylıklar iki asgari ücret tutarına yükseltilirken, 25 yaşını dolduran şehit çocuklarına 'onursal kimlik' verilerek sosyal haklarının korunması sağlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta içinde vatan savunmasında can veren kahramanların emanetlerini ve gazileri yakından ilgilendiren tarihi bir yasal düzenlemeyi görüşmeye başlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda şekillenen 14 maddelik yeni paket, terörle mücadele sırasında yaralanan malullerin ve şehit ailelerinin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Hazırlanan teklifin yasalaşmasıyla birlikte, özellikle ekonomik ve sosyal destek mekanizmalarında 'pozitif ayrımcılık' ilkesi çok daha geniş bir çerçevede uygulanacak.

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, şehit yakınlarına ödenen aylıklardaki büyük artış oldu. Mevcut sistemde yaklaşık 11 bin 858 lira civarında olan ödemeler, yeni dönemde aile başına iki asgari ücret seviyesine çekilecek. Planlamaya göre şehidin anne ve babasına, toplam tutarı iki asgari ücreti bulacak şekilde ayrı ayrı maaş ödemesi yapılacak. Bu hamleyle, terör mağduru ailelerin alım gücünün korunması ve ekonomik refahlarının artırılması amaçlanıyor.

Sosyal haklar tarafında ise şehit çocukları için yeni bir adım atılıyor. Normal şartlarda 25 yaşını doldurduklarında sona eren bazı haklar, yeni ihdas edilecek 'onursal şehit çocuğu' kimliğiyle kalıcı hale getirilecek. Bu özel kimlik kartı sayesinde, yaş sınırına takılmaksızın ücretsiz ulaşım ve şehir içi seyahat gibi birçok imkân devam edecek. Ayrıca vergi mevzuatındaki kolaylıkların ve ulaşım haklarının kapsamı da genişletilerek, şehit ve gazi yakınlarının günlük hayatta karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Meclis’e sunulacak ikinci teklifte ise insani yardım sisteminin işleyişine dair teknik güncellemeler yer alacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
