Şehit Ailelerine Verilen Aylıklar İki Asgari Ücret Tutarına Çıkarılıyor: Çocuklarına Onursal Kimlik Verilecek

Milli Savunma Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda şekillenen 14 maddelik yeni paket, terörle mücadele sırasında yaralanan malullerin ve şehit ailelerinin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Hazırlanan teklifin yasalaşmasıyla birlikte, özellikle ekonomik ve sosyal destek mekanizmalarında 'pozitif ayrımcılık' ilkesi çok daha geniş bir çerçevede uygulanacak.

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, şehit yakınlarına ödenen aylıklardaki büyük artış oldu. Mevcut sistemde yaklaşık 11 bin 858 lira civarında olan ödemeler, yeni dönemde aile başına iki asgari ücret seviyesine çekilecek. Planlamaya göre şehidin anne ve babasına, toplam tutarı iki asgari ücreti bulacak şekilde ayrı ayrı maaş ödemesi yapılacak. Bu hamleyle, terör mağduru ailelerin alım gücünün korunması ve ekonomik refahlarının artırılması amaçlanıyor.

Sosyal haklar tarafında ise şehit çocukları için yeni bir adım atılıyor. Normal şartlarda 25 yaşını doldurduklarında sona eren bazı haklar, yeni ihdas edilecek 'onursal şehit çocuğu' kimliğiyle kalıcı hale getirilecek. Bu özel kimlik kartı sayesinde, yaş sınırına takılmaksızın ücretsiz ulaşım ve şehir içi seyahat gibi birçok imkân devam edecek. Ayrıca vergi mevzuatındaki kolaylıkların ve ulaşım haklarının kapsamı da genişletilerek, şehit ve gazi yakınlarının günlük hayatta karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Meclis’e sunulacak ikinci teklifte ise insani yardım sisteminin işleyişine dair teknik güncellemeler yer alacak.