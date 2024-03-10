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Seçim Anketi Yapan Muhabire Dayılardan İlginç İstek: "Bizim Karımız Yok, Bize Birer Karı Bul"

Seçim Anketi Yapan Muhabire Dayılardan İlginç İstek: "Bizim Karımız Yok, Bize Birer Karı Bul"

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
10.03.2024 - 13:29

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Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla sosyal medyada da sık sık seçim anketi yapıldığını görüyoruz.

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Birbirinden acayip cevaplar duyduğumuz bu seçim anketlerinde bu sefer alınan cevap gerçekten beklenmedikti.

Birbirinden acayip cevaplar duyduğumuz bu seçim anketlerinde bu sefer alınan cevap gerçekten beklenmedikti.

Otobüs durağındaki dört amcaya mikrofon uzatıp kime oy vereceklerini soran muhabir "Elin kolun uzun mu?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı.

Otobüs durağındaki dört amcaya mikrofon uzatıp kime oy vereceklerini soran muhabir "Elin kolun uzun mu?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı.

"Ne bunda karı var ne bunda ne bende, bize birer karı bul" diyen dayı, muhabir başta olmak üzere bu anları izleyen herkesi şoke etti.

"Ne bunda karı var ne bunda ne bende, bize birer karı bul" diyen dayı, muhabir başta olmak üzere bu anları izleyen herkesi şoke etti.

O anları burada izleyebilirsiniz 👇

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