Seçim Anketi Yapan Muhabire Dayılardan İlginç İstek: "Bizim Karımız Yok, Bize Birer Karı Bul"

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla sosyal medyada da sık sık seçim anketi yapıldığını görüyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birbirinden acayip cevaplar duyduğumuz bu seçim anketlerinde bu sefer alınan cevap gerçekten beklenmedikti.
Otobüs durağındaki dört amcaya mikrofon uzatıp kime oy vereceklerini soran muhabir "Elin kolun uzun mu?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı.
"Ne bunda karı var ne bunda ne bende, bize birer karı bul" diyen dayı, muhabir başta olmak üzere bu anları izleyen herkesi şoke etti.
O anları burada izleyebilirsiniz 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda