Seçim Anketi Yapan Muhabire Dayılardan İlginç İstek: "Bizim Karımız Yok, Bize Birer Karı Bul"

Doğum Yaparken Kan Kaybı Yaşayan ve Kana İhtiyacı Olan Kadın: "Kocam 'Az' Diyerek Kanını Vermedi"

Görme Engelli Bir Adam Kendileri İçin Yapılan Yolun Nasıl İşgal Edildiğini Göstermek İçin Kısa Bir Video Çekti