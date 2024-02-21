Seçim Anketi: Hangi Parti En Çok Hangi İlde Oy Kaybetti?
Seçim Anketi: Hangi Parti En Çok Hangi İlde Oy Kaybetti?
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Asal Araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde 21-29 Ocak tarihleri arasında 2 bin kişi kişinin katıldığı ankete ilişkin detay verileri açıkladı.
Bu pazar seçim olsa AK Parti’nin 2019’a göre oy kaybı yaşadığı şehirler 👇
Bu pazar seçim olsa CHP’nin oy kaybı yaşadığı iller 👇
Bu pazar seçim olsa İyi Parti’nin 2019’a göre oyunun azaldığı iller 👇
Bu pazar seçim olsa DEM Parti’nin(HDP) 2019’a göre oyunun azaldığı iller 👇
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Asal Araştırma Direktörü Adem Belede, çalışmaya ayrıca şu notu düştü
Asal Araştırma'nın şubat ayında açıkladığı son seçim anketinde partilerin oy oranlarına göre dağılımı şöyle olmuştu 👇
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