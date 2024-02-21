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Seçim Anketi: Hangi Parti En Çok Hangi İlde Oy Kaybetti?

Seçim Anketi: Hangi Parti En Çok Hangi İlde Oy Kaybetti?

Seçim Anketi Oy Kaybı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 13:28

ASAL Araştırma, 2019 belediye seçimlerine göre hangi partinin hangi şehirde yüzde kaç oy kaybettiğini araştırdı.

Çalışmaya göre AK Parti, 18 ilde 10 puan ve üzerinde eridi. 

CHP'nin en çok oy kaybı yaşadığı iller ise Adana, Hatay ve İzmir

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Asal Araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde 21-29 Ocak tarihleri arasında 2 bin kişi kişinin katıldığı ankete ilişkin detay verileri açıkladı.

Asal Araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde 21-29 Ocak tarihleri arasında 2 bin kişi kişinin katıldığı ankete ilişkin detay verileri açıkladı.

Çalışmada, partilerin 2019 yılındaki önceki belediye seçimlerine göre yaşadığı oy kaybı hesaplanmaya çalışıldı. 

Asal Araştırma Direktörü Adem Belede'nin paylaşımları şöyle 👇

Bu pazar seçim olsa AK Parti’nin 2019’a göre oy kaybı yaşadığı şehirler 👇

Bu pazar seçim olsa AK Parti’nin 2019’a göre oy kaybı yaşadığı şehirler 👇

10 puan ve üzeri

Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat, Bingöl, Malatya,Sakarya, Erzurum, Karabük, Kahramanmaraş, Elazığ, Kocaeli, Rize, Ordu, Bursa, Balıkesir, Nevşehir, Samsun, Konya

7-10 puan arası 

 Adıyaman,Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Bitlis, Şırnak.

3-6 puan arası 

 Aksaray, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Muş, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak.

Bu pazar seçim olsa CHP’nin oy kaybı yaşadığı iller 👇

Bu pazar seçim olsa CHP’nin oy kaybı yaşadığı iller 👇

10 puan ve üzeri

Adana, Hatay, İzmir.

7-10 puan 

Ankara, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul.

3-6 puan

Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Edirne, Kırşehir, Mersin, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Yalova.

Bu pazar seçim olsa İyi Parti’nin 2019’a göre oyunun azaldığı iller 👇

Bu pazar seçim olsa İyi Parti’nin 2019’a göre oyunun azaldığı iller 👇

Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, Düzce, Erzurum, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya,Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Uşak.

Bu pazar seçim olsa DEM Parti’nin(HDP) 2019’a göre oyunun azaldığı iller 👇

Bu pazar seçim olsa DEM Parti’nin(HDP) 2019’a göre oyunun azaldığı iller 👇

Batman, Iğdır, Hakkari, Bingöl.

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Asal Araştırma Direktörü Adem Belede, çalışmaya ayrıca şu notu düştü

Asal Araştırma'nın şubat ayında açıkladığı son seçim anketinde partilerin oy oranlarına göre dağılımı şöyle olmuştu 👇

Asal Araştırma'nın şubat ayında açıkladığı son seçim anketinde partilerin oy oranlarına göre dağılımı şöyle olmuştu 👇

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