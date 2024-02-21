Seçim Anketi: Hangi Parti En Çok Hangi İlde Oy Kaybetti?

ASAL Araştırma, 2019 belediye seçimlerine göre hangi partinin hangi şehirde yüzde kaç oy kaybettiğini araştırdı.

Çalışmaya göre AK Parti, 18 ilde 10 puan ve üzerinde eridi.

CHP'nin en çok oy kaybı yaşadığı iller ise Adana, Hatay ve İzmir.