Sarhoş Taklidi Yaparak Gasp Çetelerini Çökerten Londra Polisi

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Gasp çeteleri, 'uyuşturucu satmak' veya 'fuhuş' teklifleriyle eğlence mekanlarından çıkan sarhoş kişilere yaklaşarak ağlarına düşürdükleri insanları tenha bir noktaya çekerek soyuyorlar.
Londra polisi de gasp çeteleri ile mücadele etmek ve çökertmek için sarhoş taklidi yaptı. Görüntülerde de sarhoş taklidi yapan sivil polislerin gaspçılar tarafından soyulmaya çalışıldığı ancak suç üstü yakalandıkları anlar görülüyor.
İşte o görüntüler: 👇
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Aga bunu neden video haline getirip duyurdunuz peki mal mısınız ? Taktik açığa çıktı 😅😅😅
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