Sarhoş Taklidi Yaparak Gasp Çetelerini Çökerten Londra Polisi

David Beckham Üstsüz Girdiği Buz Gibi Soğuk Suyun İçindeyken Bile Görenlerin Ateşini Yükseltti!

İstanbul'a Gelen Turist En Yüksek İki Türk Lirası Banknotuyla Sadece Kahve Alabilmesine Şoke Oldu