Görüş Bildir
Haberler
Video
Sarhoş Taklidi Yaparak Gasp Çetelerini Çökerten Londra Polisi

Sarhoş Taklidi Yaparak Gasp Çetelerini Çökerten Londra Polisi

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 11:32

İçerik Devam Ediyor

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı son zamanlarda artan gasp olaylarına ilginç bir çözüm getirdi. Gasp çetelerinin kurbanlarını genellikle eğlence mekanlarından çıkan alkollü kişilerden seçmesini tespit eden polisler, çeteleri yakalamak için sarhoş taklidi yaptılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gasp çeteleri, 'uyuşturucu satmak' veya 'fuhuş' teklifleriyle eğlence mekanlarından çıkan sarhoş kişilere yaklaşarak ağlarına düşürdükleri insanları tenha bir noktaya çekerek soyuyorlar.

Gasp çeteleri, 'uyuşturucu satmak' veya 'fuhuş' teklifleriyle eğlence mekanlarından çıkan sarhoş kişilere yaklaşarak ağlarına düşürdükleri insanları tenha bir noktaya çekerek soyuyorlar.

Londra polisi de gasp çeteleri ile mücadele etmek ve çökertmek için sarhoş taklidi yaptı. Görüntülerde de sarhoş taklidi yapan sivil polislerin gaspçılar tarafından soyulmaya çalışıldığı ancak suç üstü yakalandıkları anlar görülüyor.

Londra polisi de gasp çeteleri ile mücadele etmek ve çökertmek için sarhoş taklidi yaptı. Görüntülerde de sarhoş taklidi yapan sivil polislerin gaspçılar tarafından soyulmaya çalışıldığı ancak suç üstü yakalandıkları anlar görülüyor.

İşte o görüntüler: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
7
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Aga bunu neden video haline getirip duyurdunuz peki mal mısınız ? Taktik açığa çıktı 😅😅😅

Denemme

Ingiltere avrupanin en tehlikeli üljesi oldu..bunun en büyük sebebi köle diye göçmen aldilar en sonunda bu hale geldi ülke..gündüz vakti herkesin ortasinda i... Devamını Gör