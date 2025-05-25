Şarampole Devrilmişti: İki Otobüsün Çarpıştığı Kazada Şoförün Bilincinin Kapalı Olduğu Görüntüler Ortaya Çıktı

Kaynak: https://www.iha.com.tr/isparta-haberl...
Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 27 kişi yaralanmıştı. Şarampole devrilen tur otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuların yaşadığı panik gözle görülürken, şoförün bilincini kaybettiği anlar da yer aldı.
Kaynak: İHA
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Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda iki otobüsün çarpıştığı kazaya ait kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı.
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05.50 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Gönen ilçesi Koçtepe Kavşağı’nda meydana gelen kazada biri ağır 27 kişi yaralandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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