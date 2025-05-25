onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Şarampole Devrilmişti: İki Otobüsün Çarpıştığı Kazada Şoförün Bilincinin Kapalı Olduğu Görüntüler Ortaya Çıktı

Şarampole Devrilmişti: İki Otobüsün Çarpıştığı Kazada Şoförün Bilincinin Kapalı Olduğu Görüntüler Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.05.2025 - 19:48

İçerik Devam Ediyor

Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 27 kişi yaralanmıştı. Şarampole devrilen tur otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuların yaşadığı panik gözle görülürken, şoförün bilincini kaybettiği anlar da yer aldı.

Kaynak: İHA

Kaynak: https://www.iha.com.tr/isparta-haberl...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda iki otobüsün çarpıştığı kazaya ait kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı.

05.50 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Gönen ilçesi Koçtepe Kavşağı’nda meydana gelen kazada biri ağır 27 kişi yaralandı.

05.50 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Gönen ilçesi Koçtepe Kavşağı’nda meydana gelen kazada biri ağır 27 kişi yaralandı.

İki otobüsün çarpışması sonucu tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada tur otobüsünde bulunan 28 yolcudan 26’sı ve yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şoförün bilincinin kapandığı anlar görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın