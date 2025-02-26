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Rusya’da Düğün Eğlencesinde Talihsiz Bir Kaza Yaşandı: Alkolün Etkisiyle Dans Eden Adam Kolunu Kırdı

Rusya’da Düğün Eğlencesinde Talihsiz Bir Kaza Yaşandı: Alkolün Etkisiyle Dans Eden Adam Kolunu Kırdı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 12:49

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Düğünler, sadece gelin ve damadın değil, tüm yakınlarının en coşkulu günlerinden biridir. Bu özel günlerde eğlencenin dozajı bazen arttığında, ilginç anlar da yaşanabiliyor. Rusya'dan paylaşılan görüntüler de o ilginç anlardan biri yaşandı.

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Düğünde alkolün etkisiyle eğlencenin tadını çıkaran bir adam, dans etmeye çalışırken talihsiz bir kaza yaşadı.

Düğünde alkolün etkisiyle eğlencenin tadını çıkaran bir adam, dans etmeye çalışırken talihsiz bir kaza yaşadı.

Alkolü fazla kaçıran adam, dans ederken kolunu kırdı. O anlar, düğün esnasında kameraya anbean yansırken, birçok kişi adamın kolunu kırdığını fark etmeden eğlenmeye devam etti.

Alkolü fazla kaçıran adam, dans ederken kolunu kırdı. O anlar, düğün esnasında kameraya anbean yansırken, birçok kişi adamın kolunu kırdığını fark etmeden eğlenmeye devam etti.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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