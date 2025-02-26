Rusya’da Düğün Eğlencesinde Talihsiz Bir Kaza Yaşandı: Alkolün Etkisiyle Dans Eden Adam Kolunu Kırdı

Düğünler, sadece gelin ve damadın değil, tüm yakınlarının en coşkulu günlerinden biridir. Bu özel günlerde eğlencenin dozajı bazen arttığında, ilginç anlar da yaşanabiliyor. Rusya'dan paylaşılan görüntüler de o ilginç anlardan biri yaşandı.