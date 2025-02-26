Rusya’da Düğün Eğlencesinde Talihsiz Bir Kaza Yaşandı: Alkolün Etkisiyle Dans Eden Adam Kolunu Kırdı

Düğünler, sadece gelin ve damadın değil, tüm yakınlarının en coşkulu günlerinden biridir. Bu özel günlerde eğlencenin dozajı bazen arttığında, ilginç anlar da yaşanabiliyor. Rusya'dan paylaşılan görüntüler de o ilginç anlardan biri yaşandı.
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Düğünde alkolün etkisiyle eğlencenin tadını çıkaran bir adam, dans etmeye çalışırken talihsiz bir kaza yaşadı.
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Alkolü fazla kaçıran adam, dans ederken kolunu kırdı. O anlar, düğün esnasında kameraya anbean yansırken, birçok kişi adamın kolunu kırdığını fark etmeden eğlenmeye devam etti.
O anlar👇📹
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