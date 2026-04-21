Rihanna'nın Kızı Rocki'nin Annesine Benzerliği Gündem Oldu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
Son zamanlarda yeni albüm veya şarkı yerine bebek haberleriyle gündemden düşmeyen Rihanna, ilk kızını kucağına almıştı. Kızıyla beraber dergi kapağı olan Rihanna, Rocki'nin yüzünü ilk kez net bir şekilde paylaştı. Birebir annesine benzetilen Rocki'nin güzelliği gündem oldu!

Müzik dünyasının en ikonik isimlerinden Rihanna, bir döneme damga vuran hit şarkılarıyla adeta ortalığı kasıp kavuran bir yıldız oldu.

Sadece müzikte değil, kurduğu Fenty Beauty ile iş dünyasında da büyük bir başarı yakalayan Rihanna, global bir marka haline gelmeyi başardı. Özel hayatında ise A$AP Rocky ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme geldi. 

Son yıllarda yeni şarkılardan çok anneliğiyle konuşulan Rihanna, Mayıs 2022’de ilk oğlu RZA Athelston Mayers’ı, Ağustos 2023’te ise ikinci oğlu Riot Rose Mayers’ı kucağına aldı. Peş peşe gelen bebek haberleriyle dikkat çeken ünlü yıldız, nihayet ilk kızını da dünyaya getirdi ve gözünü tamamen anneliğe çevirmişti.

Daha önce kızıyla birlikte sokakta görüntülenen Rihanna, bu kez kızının yüzünü ilk kez kendi paylaştı.

W Magazine kapağına kızıyla birlikte çıkan Rihanna’nın minik bebeği, daha ilk andan büyük bir ilgi uyandırdı. 

Henüz dünyaya yeni gelen minik yıldızın dergi kapağından elde edilen kazançla adından söz ettirdiği, Kim Kardashian’ın kızı North West’ten sonra en yüksek ücret alan bebeklerden biri olarak kayda geçtiği konuşuldu.

Dikkat çeken bir diğer detay ise minik Rocki’nin annesine olan benzerliği oldu.

Rihanna’nın bebeklik fotoğrafları yeniden gündeme gelirken, küçük kızın özellikle yüz hatlarıyla annesinin adeta kopyası olduğu konuşuldu. 

Oğullarına kıyasla Rihanna’ya daha çok benzediği yorumları yapılırken, sosyal medyada “aynı annesi” yorumları peş peşe geldi. 41 kere maşallah dedirten bu benzerlik, kısa sürede gündemin en tatlı konusu oldu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
