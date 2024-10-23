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Rapçi Blok3'ün Sahneye Aldığı Seyirci, Performansıyla Geceye Damga Vurdu

Rapçi Blok3'ün Sahneye Aldığı Seyirci, Performansıyla Geceye Damga Vurdu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 18:07

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Ünlü rapçi Blok3, enerjik sahne performansıyla bir kez daha hayranlarını mest etti. Herkesin diline dolanan 'Aklına Ben Gelicem' şarkısını söylerken sahneye bir seyirciyi alan Blok3, yaşanan anlarla kahkahalara boğuldu. O anlar, @buuralyrs isimli TikTok hesabından paylaşıldı.

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Sahnede adeta kendini kaybeden seyirci, sevdiği kadına mikrofonla seslenerek "Cemreee, beni unutma!" diye haykırdı. Bu eğlenceli an, tüm izleyicilerin neşe dolu alkışları arasında geceyi renklendirdi.

Sahnede adeta kendini kaybeden seyirci, sevdiği kadına mikrofonla seslenerek "Cemreee, beni unutma!" diye haykırdı. Bu eğlenceli an, tüm izleyicilerin neşe dolu alkışları arasında geceyi renklendirdi.

Performans sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu, herkesin aklında tek bir soru kaldı: "Cemre kim ve bu gence ne yaptı?"

Performans sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu, herkesin aklında tek bir soru kaldı: "Cemre kim ve bu gence ne yaptı?"

İşte o anlar👇📽️

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