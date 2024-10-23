Rapçi Blok3'ün Sahneye Aldığı Seyirci, Performansıyla Geceye Damga Vurdu

Ünlü rapçi Blok3, enerjik sahne performansıyla bir kez daha hayranlarını mest etti. Herkesin diline dolanan 'Aklına Ben Gelicem' şarkısını söylerken sahneye bir seyirciyi alan Blok3, yaşanan anlarla kahkahalara boğuldu. O anlar, @buuralyrs isimli TikTok hesabından paylaşıldı.