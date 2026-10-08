Psikolog İnsanların Korkmaktan Neden Keyif Aldığını Açıkladı
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Gece yarısı alt kattan gelen tuhaf bir tıkırtı, yastığın üzerinde gezinen bir örümcek ya da filmin en sessiz anında ekrana fırlayan bir yüz... Hepsi kalbimizi ağzımıza getiriyor ama çoğumuz bu hissi bile isteye yeniden arıyoruz. İngiltere'de yapılan yeni bir anket, korkunun başkalarıyla paylaşıldığında paniğe değil kahkahaya dönüştüğünü ortaya koydu. Psikolog Kimberley Wilson ise bunun arkasındaki bilimsel nedeni anlattı.
Kaynak: Mirror
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Beyin güvende olduğunu bildiği için korkuyu heyecan olarak yaşıyor
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Asıl keyif, korkudan hemen önceki bekleyişte saklı
Birlikte korkunca çığlık kahkahaya dönüşüyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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