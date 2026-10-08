Psikolog İnsanların Korkmaktan Neden Keyif Aldığını Açıkladı

Wilson'a göre korkutucu bir şey izlediğimizde vücudumuz gerçekten bir tehlikeyle karşı karşıyaymışız gibi tepki veriyor. Kalp atışı hızlanıyor, adrenalin yükseliyor, dikkat keskinleşiyor. Kortizol hormonu kaslara ve beyne glikoz taşıyor, nefes sıklaşıyor, gözbebekleri çevreden daha fazla bilgi toplamak için büyüyor.

Farkı yaratan şey ise beynin aslında güvende olduğumuzu bilmesi. Wilson, bu bilginin bedendeki o ani dalgalanmayı korku yerine heyecan olarak yaşamamızı sağladığını söylüyor. Gerçek bir tehlike anında dehşete dönüşecek tepkiler, evdeki kanepede ya da sinema koltuğunda keyif veren bir coşkuya dönüşüyor.

Lunaparktaki hız trenleri, paraşütle atlamak ve korku filmleri tam da bu yüzden çekici geliyor. Ürkütücü müzik yükseliyor, gölgedeki karaltı yaklaşıyor ama siz yine de battaniyenizin altındasınız. Çocukken yorganın içinde dinlediğimiz cadılı, devli masallar da aynı dengeye dayanıyordu: Tehlike hikayenin içinde, biz ise güvenli yatağımızda.