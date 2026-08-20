Psikoloji Testi: Hangi Korkun Seni Esir Etti?

Hepimizin hayatında bizi durduran, bazı kararları ertelememize neden olan veya farkında olmadan davranışlarımızı etkileyen bir korku vardır. Kimi zaman yalnız kalmaktan, kimi zaman başarısız olmaktan, kimi zaman da kontrolü kaybetmekten korkarız. Peki seni en çok hangi korku yönetiyor?