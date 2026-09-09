Popüler Yapay Zeka Araçlarına Sporting - Galatasaray Maçını Sorduk
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonundaki ilk maçında bu akşam saat 22.00'de Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmana Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun sakatlıkları nedeniyle 3 önemli eksikle çıkıyor. Osimhen'in yokluğunda santrfor oynaması beklenen Rafael Leao ise altyapısından yetiştiği takıma karşı sahaya çıkabilir.
Biz de maç öncesi merakımızı gideremeyip popüler yapay zeka araçlarına skor tahminlerini sorduk.
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Claude: Sporting 1-1 Galatasaray
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Gemini: Sporting 2-1 Galatasaray
Sporting 2-1 Galatasaray
ChatGPT: Sporting 2-1 Galatasaray
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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