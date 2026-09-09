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Popüler Yapay Zeka Araçlarına Sporting - Galatasaray Maçını Sorduk

Popüler Yapay Zeka Araçlarına Sporting - Galatasaray Maçını Sorduk

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.09.2026 - 16:48
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonundaki ilk maçında bu akşam saat 22.00'de Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmana Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun sakatlıkları nedeniyle 3 önemli eksikle çıkıyor. Osimhen'in yokluğunda santrfor oynaması beklenen Rafael Leao ise altyapısından yetiştiği takıma karşı sahaya çıkabilir.

Biz de maç öncesi merakımızı gideremeyip popüler yapay zeka araçlarına skor tahminlerini sorduk.

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Claude: Sporting 1-1 Galatasaray

Claude: Sporting 1-1 Galatasaray

Maçın Portekiz deplasmanında oynanmasına rağmen Galatasaray'ın bir puanı kurtarabileceğini düşünen tek tahmin Claude'dan geldi.

'Osimhen'in yokluğu Galatasaray'ın gol üretimini kısıtlar ama Uğurcan Çakır'lı savunma ve Sane-Barış Alper ikilisinin hızı deplasmanda bir puanı getirmeye yeter. Sporting evinde baskılı başlar, Galatasaray ikinci yarıda dengeyi bulur.'

Dört araç arasında beraberlik öngören tek isim oldu.

Gemini: Sporting 2-1 Galatasaray

Gemini: Sporting 2-1 Galatasaray

Google'ın yapay zeka aracı Gemini, ev sahibi avantajını belirleyici bulanlardandı.

'Jose Alvalade'de taraftar desteği ve yüksek tempolu hücum organizasyonlarıyla öne çıkan Sporting'in ev sahibi avantajını kullanması muhtemel görünüyor. Galatasaray güçlü hücum hattıyla gol bulmakta zorlanmayacaktır ancak Portekiz deplasmanındaki baskılı oyuna karşı savunmada geçiş fırsatları verebilir.'

Sporting 2-1 Galatasaray

Sporting 2-1 Galatasaray

Elon Musk'ın yapay zekası Grok aynı skoru verdi ancak gerekçesinde sakat oyuncuları öne çıkardı.

'Sporting evinde formda ve son maçlarında kalesini gole kapatırken Galatasaray Osimhen, Lemina ve Singo gibi önemli eksiklerle deplasmana çıkıyor; ev sahibi avantajı ve hücum gücü fark yaratır.'

ChatGPT: Sporting 2-1 Galatasaray

ChatGPT: Sporting 2-1 Galatasaray

OpenAI'ın aracı ChatGPT de aynı skorda birleşti.

'Sporting'in iç saha avantajı ve maç öncesi favori gösterilmesi nedeniyle bir adım önde olduğunu düşünüyorum; ancak Galatasaray'ın hücum gücü de gol bulmasını sağlayacaktır. Bu yüzden gollü ama dengeli bir maçta Sporting'in tek farkla kazanacağı bir senaryo bana daha olası geliyor.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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