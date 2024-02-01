Popüler Kültüre Odaklanan Rolling Stone Dergisinin Seçtiği Tüm Zamanların En İyi Bilim Kurgu Filmleri
Popüler Kültüre Odaklanan Rolling Stone Dergisinin Seçtiği Tüm Zamanların En İyi Bilim Kurgu Filmleri
Popüler kültüre odaklanan Amerikan dergisi Rolling Stone'un seçtiği bilim kurgu türünün en iyi filmlerini sizin için listeledik. Bu liste bilim kurgu severlerin kesinlikle seyretmesi gereken başyapıtları içermektedir. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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25. Everything Everywhere All at Once, 2022
24. Moon, 2009
23. Arrival, 2016
22. Children of Men, 2006
21. Akira, 1988
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20. Donnie Darko, 2001
19. Her, 2013
18. Dune, 2021
17. Blade Runner, 1982
16. The Iron Giant, 1999
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15. Stalker, 1979
14. Mad Max: Fury Road, 2015
13. The Terminator, 1984
12. La Jetée, 1962
11. The Thing, 1982
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10. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004
9. 2001: A Space Odyssey, 1968
8. A Clockwork Orange, 1971
7. WALL-E, 2008
6. Back to the Future, 1985
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5. Alien, 1979
4. The Empire Strikes Back, 1980
3. Interstellar, 2014
2. The Matrix, 1999
1. Inception, 2010
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