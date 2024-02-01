Popüler Kültüre Odaklanan Rolling Stone Dergisinin Seçtiği Tüm Zamanların En İyi Bilim Kurgu Filmleri

IMDb: 8.1

Özet: Bir nevi kıyamet sonrası gelecekte isimsiz bir ülkedeyiz. Düşen dev bir meteor, açıklanması güç olaylara sebep olmuştur. Yarattığı etki 'Bölge' adı verilen bir alanda etkili olmaktadır. Bu alanın ortasında yer alan bir odada insanlığın en derin tutkularını gerçek yapacağı söylenen bir güç vardır. Dikenli teller ve askerler ile korunan Bölge'ye sadece zihinsel güçleri ve yeterli cesaretleri olan İz Sürücüler girebilmekte ve eşlik ettikleri insanları odadaki güçle yüzleşmeye götürmektedirler. Kahramanımız da böyle bir İz Sürücü'dür. Karısının itirazlarına rağmen bir bilim adamını ve bir de yazarı yanına alarak hayatının yolculuğuna çıkar.

Oyuncular: Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn

Yönetmen: Andrei Tarkovsky