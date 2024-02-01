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Popüler Kültüre Odaklanan Rolling Stone Dergisinin Seçtiği Tüm Zamanların En İyi Bilim Kurgu Filmleri

Popüler Kültüre Odaklanan Rolling Stone Dergisinin Seçtiği Tüm Zamanların En İyi Bilim Kurgu Filmleri

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 20:01

Popüler kültüre odaklanan Amerikan dergisi Rolling Stone'un seçtiği bilim kurgu türünün en iyi filmlerini sizin için listeledik. Bu liste bilim kurgu severlerin kesinlikle seyretmesi gereken başyapıtları içermektedir. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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25. Everything Everywhere All at Once, 2022

25. Everything Everywhere All at Once, 2022

IMDb: 7.8  

Özet: Kocasıyla yıllar önde Çin’den Amerika’ya göçüp yeni bir hayata başlayan Evelyn, yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfederek, tek başına tüm evrenleri kurtarması gereken çılgın bir maceraya sürüklenir.  

Oyuncular: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis  

Yönetmenler: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

24. Moon, 2009

24. Moon, 2009

IMDb: 7.8   

Özet: Astronot Sam Bell, Lunar Industries şirketi ile üç senelik bir kontrata imza atmıştır. Sözleşme gereği gezegenimizi besleyen önemli enerji kaynaklarından olan Helium-3 madenini Ay'ın yüzeyinden çıkaracak tesisin tek sorumlusu olacaktır. 

Oyuncular: Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique McElligott   

Yönetmen: Duncan Jones

23. Arrival, 2016

23. Arrival, 2016

IMDb: 7.9  

Özet: Uzaydan gelen dünya dışı yapılar, yeryüzündeki farklı noktalara iniş yapar. Dilbilimci Dr. Louise Banks ve ekibi, uzaylıların geliş amacını çözmeye çalışır. Uzaylılar bir tehlike midir, yoksa barışçıl amaçlarla mı gelmişlerdir?  

Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker  

Yönetmen: Denis Villeneuve

22. Children of Men, 2006

22. Children of Men, 2006

IMDb: 7.9  

Özet: Gelecek için umut gittikçe önemini kaybeden bir kaynak oluyor. Son doğan bebeğin üzerinden neredeyse 19 yıl geçmiş ve açıklanamayan evrensel çocuksuzluk her geçen yıl beşeriyet sınırlarını, gelecekteki tüm haklarından vazgeçirmeye yaklaştırmıştır. Çoğu insan kaçınılmazı benimsemeyi seçip, ayrılıkçılığın, kanunsuzluğun ve nihilizmin içine çekilirken, diğerleri birleşik bir gezegen ve yavaş yavaş azalan nüfus için mücadeleye devam eder.  

Oyuncular: Julianne Moore, Clive Owen, Chiwetel Ejiofor  

Yönetmen: Alfonso Cuarón

21. Akira, 1988

21. Akira, 1988

IMDb: 8.0 

Özet: Yıl 2019. 3. Dünya Savaşı'ndan 31 yıl sonra. Yıkılan Tokyo yerine yapılan Neo-Tokyo'da kaos hüküm sürmektedir. Polis ve hükümet güçleri yeraltı örgütlerine karşı mücadele etmektedirler. Kaneda ve motosiklet çetesi, otoriteyi hiçe sayarak bildikleri gibi yaşamakta ve zamanlarını serserilik etmekle geçirmektedirler. Birgün çete üyesi Tetsuo, küçük bir çocuğun da bulunduğu bir kazaya karışır ve ağır yaralanır. Olay yerine gelen askeri birlikler Tetsuo'yu da alarak ayrılırlar ve üzerinde birtakım deneyler yaparlar. 3. Dünya Savaşı'na yol açan ve Tokyo'nun yıkılmasına sebep olan Akira Fenomeni nedir? Tetsuo'yu ne bekliyor? Kei ve örgütü neyin peşinde? Gizemler birbiri üzerine gelecek ve cevapları bu görsel şölende kendini gösterecek. 

Oyuncular: Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama 

Yönetmen: Katsuhiro Ôtomo

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20. Donnie Darko, 2001

20. Donnie Darko, 2001

IMDb: 8.0  

Özet: Donnie Darko adında 16 yaşındaki genç, bazı gerçek olmayan görüntüler görmeye başlar. Özellikle de tavşan kostümlü bir adam sık sık belirir. Çevresiyle uyum sorunu yaşayan genç, ailesinin ve okulun kendisi için çizdiği yoldan ayrılıp esrarengiz misafirinin izinden gitmeye karar verir.  

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell  

Yönetmen: Richard Kelly

19. Her, 2013

19. Her, 2013

IMDb: 8.0  

Özet: Theodore, karısından boşandıktan sonra bir apartman dairesinde tek başına yaşamaya başlar ve bir gün karşılaştığı bir teknoloji reklamıyla birlikte hayatı değişir. Kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır.   

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson  

Yönetmen: Spike Jonze

18. Dune, 2021

18. Dune, 2021

IMDb: 8.0  

Özet: Dune, kendi ailesi ve halkının geleceğini garanti altına almak için evrendeki en tehlikeli gezegene seyahat etmek zorunda olan, kavrayışının ötesinde büyük bir kaderin içine doğmuş, parlak ve yetenekli genç Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. 

Oyuncular: Timotee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya  

Yönetmen: Denis Villeneuve

17. Blade Runner, 1982

17. Blade Runner, 1982

IMDb: 8.1   

Özet: Uzaydaki bir madende çalışan androidler, kaçıp dünyada rehine alıyorlar. Rick Deckard'ın işi onları bulup yok etmektir. Kaçanları ararken, anroidlerle insanları biribirinden ayırmak zorundadır. Aramaları sırasında kopya insanları, yani androidleri yapan şirket Tyrell Corporation hakkında gizli bilgiler elde ediyor.    

Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young   

Yönetmen: Ridley Scott

16. The Iron Giant, 1999

16. The Iron Giant, 1999

IMDb: 8.1  

Özet: 1958 yılında dev bir robotAmerika’nın Maine eyaletinin küçük bir kasabasına düşer ve çevre halkını dehşete düşürür. Bir gün, Hogarth adında 9 yaşında bir çocukla arkadaş olur ve bu arkadaşlık ona insaniyet ve cömertlik kavramlarını kazandırır.  

Oyuncular: Eli Marienthal, Harry Connick Jr, Jennifer Aniston  

Yönetmen: Brad Bird

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15. Stalker, 1979

15. Stalker, 1979

IMDb: 8.1  

Özet: Bir nevi kıyamet sonrası gelecekte isimsiz bir ülkedeyiz. Düşen dev bir meteor, açıklanması güç olaylara sebep olmuştur. Yarattığı etki 'Bölge' adı verilen bir alanda etkili olmaktadır. Bu alanın ortasında yer alan bir odada insanlığın en derin tutkularını gerçek yapacağı söylenen bir güç vardır. Dikenli teller ve askerler ile korunan Bölge'ye sadece zihinsel güçleri ve yeterli cesaretleri olan İz Sürücüler girebilmekte ve eşlik ettikleri insanları odadaki güçle yüzleşmeye götürmektedirler. Kahramanımız da böyle bir İz Sürücü'dür. Karısının itirazlarına rağmen bir bilim adamını ve bir de yazarı yanına alarak hayatının yolculuğuna çıkar.  

Oyuncular: Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn  

Yönetmen: Andrei Tarkovsky

14. Mad Max: Fury Road, 2015

14. Mad Max: Fury Road, 2015

IMDb: 8.1 

Özet: Çalkantılı geçmişi Mad Max’i hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yine de Furiosa adlı liderlerinin peşinde çorak topraklardaki savaş ortamından sürekli kaçarak hayatta kalmaya çalışan bir grubun arasına sürüklenir. Yaşadıkları ortamı zalimce yöneten Immortan Joe’dan kaçmaktadırlar. Joe ise kendisinden çalınan ve yeri doldurulamayacak derecede önemli kaybının peşindedir. 

Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult 

Yönetmen: George Miller

13. The Terminator, 1984

13. The Terminator, 1984

IMDb: 8.1 

Özet: 1984 yılında, doğmamış oğlu gelecekte insanlığın kurtuluşu olacak genç bir kadını öldürmek için 2029 yılından yok edilemez bir cyborg yollanır. Genç kadının ve insanlığın tek umudu 2029 yılından gelen genç bir askerdir. 

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn 

Yönetmen: James Cameron

12. La Jetée, 1962

12. La Jetée, 1962

IMDb: 8.2 

Özet: Günümüzden uzak bir gelecekte geçen filmde insanlık 3. Dünya Savaşı'na tanık olmuştur. Nükleer silahlarla yapılan bu savaş dünyadaki yaşamı felaket sürüklemiş, geride kalan bir grup insanı da yeraltında yaşamaya itmiştir. Nükleer savaşın kalıntılarının doğurabileceği hasarlardan korunmak için yeraltına sığınan insanlar, burada yaptıkları araştırmalarda bu vahşi savaşın öncesindeki zamanlara geri dönmeye çalışmaktadır. Basit bir zamanda yolculuk hamlesiyle geçmişe gönderilen kobay için başlarda her şey yolundadır. Dünyanın güzel günlerini yaşadığı zamanlara geri dönen adam zamanla kendi çocukluğuna doğru ilerlemeye başlar ve işler karışır. 

Oyuncular: Étienne Becker, Jean Négroni, Hélène Chatelain 

Yönetmen: Chris Marker

11. The Thing, 1982

11. The Thing, 1982

IMDb: 8.2   

Özet: Bir fosil bilimcisi olan Kate Lloyd hayatının en önemli araştırmasını yapmak için Antartika'nın izole edilmiş bir bölgesine gider. Burada bir Norveçli bilim insanlarından oluşan bir araştırma grubuna katılan Kate, milyarlarca yıldır buzun altında donmuş olarak kalan bir organizma keşfeder. Fakat artık yaratığın uyanma vakti gelmiştir.   

Oyuncular: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David   

Yönetmen: John Carpenter

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10. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004

10. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004

IMDb: 8.3  

Özet: Joel Barish, iki yıl boyunca beraber olduğu sevgilisinden oldukça şaşırtıcı bir haber alır. Kadın, bir teknolojik deneye katılarak ilişkilerini tamamen hafızasından silmiştir. Yani Barish'in kim olduğunu bile hatırlamamaktadır. Bu gelişme üzerine çok sinirlenen Joel, aynı prosedürü kendi üzerinde de gerçekleştirmek ister.  

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson  

Yönetmen: Michel Gondry

9. 2001: A Space Odyssey, 1968

9. 2001: A Space Odyssey, 1968

IMDb: 8.3     

Özet: Taş Devrinde gizemli siyah bir taş, primatların alet kullanmasını sağlar ve akıl için ilk adımlar atılır. 1999'da Ay astronotları başka bir siyah taş keşfederler. 2001'de Dünya ve Jüpiter arasındaki bir uzay aracında bulunan akıllı bilgisayar yaptığı hatayı gizlemeye çalışır.      

Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester     

Yönetmen: Stanley Kubrick

8. A Clockwork Orange, 1971

8. A Clockwork Orange, 1971

IMDb: 8.3    

Özet: Otomatik Portakal, şiddet bağımlısı gençlerden kurulu bir çetenin, çevrelerine saçtığı dehşet ve korkuyu işleyerek bir korku imparatorluğunun resmini çizmektedir. Çetenin lideri Alex, işler çığırından çıkınca yakalanır ve gözaltına alınır. Ama hapse atılmaz; cezası bir şiddet deneyine kobay olarak kullanılmak olur. Bu deney insanoğlu ve şiddet kavramı arasındaki ilişkiyi ortaya koyma amaçlıdır ama deneyin kendisi de bir o kadar insan doğasına aykırıdır.  

Oyuncular: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates    

Yönetmen: Stanley Kubrick

7. WALL-E, 2008

7. WALL-E, 2008

IMDb: 8.4  

Özet: Günümüzden çok uzak bir gelecekte, insanoğlu aşırı kirlenme sebebiyle dünyayı terk edip başka bir gezegende yaşamaya başlamıştır. Çöplerle çevrili dünyayı temizleme görevi sevimli bir robota verilir. İnsanoğlunun bıraktığı çöplerden kendine yeni bir dünya yaratan Wall-E‘nin yalnızlığı, başka bir robot olan Eve’nİn gelmesiyle son bulur.   

Oyuncular: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin  

Yönetmen: Andrew Stanton

6. Back to the Future, 1985

6. Back to the Future, 1985

IMDb: 8.5  

Özet: Dönemin özellikle tasarımıyla öne çıkan otomobillerinden olan bir DeLoran'ın içine gizlenmiş icat, Marty'i yanlışlıkla 50'lere geri götürür. Sorumsuz delikanlı bu gösterişsiz Amerikan kasabasında bir kazaya yol açar ve müstakbel anne ve babasının tanışmasına engel olur. 

Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson  

Yönetmen: Robert Zemeckis

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5. Alien, 1979

5. Alien, 1979

IMDb: 8.5    

Özet: Nostromo adlı kargo gemisinin mürettebatı, uyandırıldıklarında bir gezegende yabancı bir yaşam türü keşfederler. Dallas, Lambert ve Kane'den oluşan ekip gezegene iner ve terk edilmiş bir uzay gemisi bulur. Yumurta şeklindeki organizmaları incelediklerinde, bir yaratık Kane'in yüzüne yapışır. Gemiye dönen ekip, karantina kurallarına rağmen Kane'i içeri alır.    

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt    

Yönetmen: Ridley Scott

4. The Empire Strikes Back, 1980

4. The Empire Strikes Back, 1980

IMDb: 8.7  

Özet: Ölüm Yıldızı'nın yok edilmesinden sonra, İmparatorluk güçleri Asileri kovalamaya devam eder. Asi güçlerin buz gezegen Hoth'taki mağlubiyetinin ardından; Luke, Cumhuriyet'in düşmesinden beri Dagobah gezegeninde gizlenen Jedi ustası Yoda ile çalışmak için yola çıkar. Luke'yi karanlık tarafa döndürmeye çabalarken, Darth Vader onu Bespin'in Bulut Şehri'nde tuzağa düşürür.  

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher  

Yönetmen: Irvin Kershner

3. Interstellar, 2014

3. Interstellar, 2014

IMDb: 8.7   

Özet: Teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir.    

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain   

Yönetmen: Christopher Nolan

2. The Matrix, 1999

2. The Matrix, 1999

IMDb: 8.7    

Özet: Bilgisayar programcısı ve hacker olan Neo lakaplı Thomas Anderson, siyah takım elbiseli adamların takibindedir. Morpheus ile tanıştığında, yaşadığımız dünyanın aldatıcı olduğunu öğrenir. Neo, Trinity ve Morpheus'un yardımıyla, bu düzeni yıkmaya çalışan bir gruba katılır.    

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss    

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

1. Inception, 2010

1. Inception, 2010

IMDb: 8.8  

Özet: Dom Cobb’un uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Zamanla bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur. Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur.  

OyuncularLeonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page  

Yönetmen: Christopher Nolan

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