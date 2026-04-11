article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Polis Olma Şartları Değişiyor: Mülakat, Yaş, Puan Her Şey Sil Baştan Yazılacak!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2026 - 15:32

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polisliğe giriş şartları ile rütbe ve kadro yapısında değişiklikler olacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, “Yaş, sağlık, güvenlik soruşturması, adli sicil, YKS puanı, fiziki yeterlilik ve mülakat gibi tüm şartlar açık bir şekilde belirlenecek. Ayrıca polis meslek yüksekokullarından fakültelere geçiş şartlarını da netleştiriyoruz” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Polis olma şartları değişiyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polisliğe girişte yapılacak yenilikleri duyurdu. Memurlar.net’ten Edip Üzen’e konuşan Bakan Çiftçi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde hem de rütbe ve kadro yapısında kritik değişiklikler yapılacağını aktardı.

Bakan Çiftçi, değişecek polislik şartlarını şu ifadelerle açıkladı:

Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, polis eğitimine giriş şartlarını daha açık ve şeffaf hale getiriyoruz. İç Güvenlik Fakültesi’ne öğrenci alımında aranan tüm kriterleri artık doğrudan kanun metnine yazıyoruz. Yaş, sağlık, güvenlik soruşturması, adli sicil, YKS puanı, fiziki yeterlilik ve mülakat gibi tüm şartlar açık bir şekilde belirlenecek. Ayrıca polis meslek yüksekokullarından fakültelere geçiş şartlarını da netleştiriyoruz.”

Polislik şartlarında her şey sil baştan yazılacak.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi ile ilgili de konuşan Çiftçi, “Bu merkezin yapısını ve görevlerini de kanuni bir zemine oturtuyoruz. Amirlik eğitimi, hizmet içi eğitim, yabancı kolluk personeline yönelik eğitim faaliyetleri, sınav süreçleri ve akademik çalışmalar bu merkez tarafından yürütülecek. Böylece daha kurumsal, daha planlı ve daha güçlü bir eğitim yapısı oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Bakan Çiftçi, rütbe ve kadro yapısında da değişiklikler yapılacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emniyet teşkilatımızın rütbe ve kadro yapısında önemli bir düzenlemeye gidiyoruz. Emniyet müdürü ve emniyet amiri kadrolarının oranlarını artırırken, komiser ve komiser yardımcısı kadrolarında da dengeli bir yeniden yapılandırma yapıyoruz. Bu sayede polis okullarında daha tecrübeli rütbeli personelin görev almasını sağlayacağız. Aynı zamanda terfi sisteminde yaşanan tıkanıklıkları azaltacak ve üst rütbelere geçişte daha geniş bir personel havuzu oluşturacağız.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın