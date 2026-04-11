Polis Olma Şartları Değişiyor: Mülakat, Yaş, Puan Her Şey Sil Baştan Yazılacak!

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi ile ilgili de konuşan Çiftçi, “Bu merkezin yapısını ve görevlerini de kanuni bir zemine oturtuyoruz. Amirlik eğitimi, hizmet içi eğitim, yabancı kolluk personeline yönelik eğitim faaliyetleri, sınav süreçleri ve akademik çalışmalar bu merkez tarafından yürütülecek. Böylece daha kurumsal, daha planlı ve daha güçlü bir eğitim yapısı oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, rütbe ve kadro yapısında da değişiklikler yapılacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emniyet teşkilatımızın rütbe ve kadro yapısında önemli bir düzenlemeye gidiyoruz. Emniyet müdürü ve emniyet amiri kadrolarının oranlarını artırırken, komiser ve komiser yardımcısı kadrolarında da dengeli bir yeniden yapılandırma yapıyoruz. Bu sayede polis okullarında daha tecrübeli rütbeli personelin görev almasını sağlayacağız. Aynı zamanda terfi sisteminde yaşanan tıkanıklıkları azaltacak ve üst rütbelere geçişte daha geniş bir personel havuzu oluşturacağız.”