Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik: Altın Bu Rakamı Geçerse Yer Yerinden Oynayacak

Analistlere göre ateşkes altın fiyatları için en büyük belirleyici güç olacak. Uzmanlar, yükseliş trendinin kalıcı bir rekora dönüşmesi için 5 bin dolar seviyesine vurgu yaptı. Ons altında 5 bin dolar seviyesini 'kritik direnç' olarak tanımlayan uzmanlar, bu psikolojik sınırın aşıldığı takdirde piyasada yeni dönem başlayacağına dikkat çekti.

Bağımsız metal piyasası uzmanı Tai Wong, 'Eğer alıcılar 5 bin dolar seviyesini yeniden yakalayabilirse, bu durum altın fiyatlarını yeni tarihi rekorlara taşıyacak bir motivasyon yaratacaktır' dedi.

Öte yandan yatırım bankası ANZ analistleri altının yıl sonuna kadar 5 bin 800 dolar seviyesine yaklaşacağını tahmin ediyor.