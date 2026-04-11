Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik: Altın Bu Rakamı Geçerse Yer Yerinden Oynayacak

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2026 - 13:59

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasındaki tansiyonun yerini geçici bir ateşkese bırakmasıyla nefes aldı. Ateşkes kararıyla birlikte dolar endeksi aşağı çekildi. Bu durumdan en çok faydalanan ise altın oldu. Güvenli liman, haftayı yüzde 1.54 değer kazancıyla kapattı. Uzmanlar ise altında 5 bin doların kritik direnç haline geldiğine vurgu yaptı. Analistlere göre 5 bin dolar direnci kırılırsa altında yeni dönem başlayabilir.

Altın fiyatları yükseliyor.

Orta Doğu’da yaşanan gerilim yerini ateşkese bıraktı. ABD ve İran arasında sağlanan 15 günlük ateşkes piyasalara nefes aldırdı. Ateşkesle birlikte dolar küresel ölçekte zayıfladı. Güvenli limana olan talep ve altın fiyatları değişti. Zayıflayan dolar endeksi altın fiyatlarında yükselişi getirdi. Altın, haftalık bazda yüzde 1.54 oranında kazanç sağladı. 

Altın fiyatları ne oldu?

Spot altın, haftayı 4 bin 749 dolar seviyesinde tamamladı. Gram altın tarafında ise 6 bin 881 TL seviyeleri test edildi. Altın fiyatlarında kapanış ise 6 bin 811 TL bandında gerçekleşti.

Altın fiyatlarında 5 bin dolar sınırı aşılırsa piyasada yeni dönem başlayabilir.

Analistlere göre ateşkes altın fiyatları için en büyük belirleyici güç olacak. Uzmanlar, yükseliş trendinin kalıcı bir rekora dönüşmesi için 5 bin dolar seviyesine vurgu yaptı. Ons altında 5 bin dolar seviyesini 'kritik direnç' olarak tanımlayan uzmanlar, bu psikolojik sınırın aşıldığı takdirde piyasada yeni dönem başlayacağına dikkat çekti. 

Bağımsız metal piyasası uzmanı Tai Wong, 'Eğer alıcılar 5 bin dolar seviyesini yeniden yakalayabilirse, bu durum altın fiyatlarını yeni tarihi rekorlara taşıyacak bir motivasyon yaratacaktır' dedi.

Öte yandan yatırım bankası ANZ analistleri altının yıl sonuna kadar 5 bin 800 dolar seviyesine yaklaşacağını tahmin ediyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
