Park Yeri Yüzünden Tartıştığı Kadına Küfür Eden ABD Vatandaşı, Çevredekiler Tarafından Darbedildi

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Park yeri yüzünden çıkan tartışmada ABD'li adamın küfür ettiği iddia edildi. Ardından ise ABD'li adam ile tartışan kadının yakınları olaya dahil oldu.
Tartışmaya yakınların dahil olması ile darbedilen Mohammed Kaled, panik ile geri geri gitmeye başladı. Bu sırada açık olan kapı bir kişiye çarptı ve gruptan birisi yere düştü.
Otomobilini tekrar hareket ettirip olay yerinden kaçmaya çalışan kişi ara sokağa girdi ve park halindeki iki araca çarparak durdu.
Hakan Ergün, "Sokakta köşede kavga ediyorlardı. Yabancı uyruklu kişi küfrediyordu. 2 yumruk attılar. Can havliyle kaçarken dükkanın önündeki araçlara vurdu. Ölü ya da yaralı yok çok şükür. Polis ile birlikte karakola gittiler. Sabahtan beri aramışlar, 3-4 defa. Gelmeyince bu olaylar olmuş" diye konuştu.
Yaşanan olaylar ise vatandaşlar tarafından kaydedildi: 👇
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