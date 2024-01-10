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Özgür Özel'in Hatay Belediyesi İçin Söylediği Sözler Lütfü Savaş Aday Yapılınca Tekrar Gündem Oldu

Özgür Özel'in Hatay Belediyesi İçin Söylediği Sözler Lütfü Savaş Aday Yapılınca Tekrar Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 23:28 Son Güncelleme: 10.01.2024 - 23:30

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Bildiğiniz üzere Hatay, 6 Şubat günü yaşadığımız felaketten en çok etkilenen illerimizden biri olmuştu.

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Candaş Tolga Işık, Özgür Özel’e deprem döneminde yaşananlara dikkat çekerek Hatay Belediyesi için düşündüğü başkan adayını sormuştu.

Candaş Tolga Işık, Özgür Özel’e deprem döneminde yaşananlara dikkat çekerek Hatay Belediyesi için düşündüğü başkan adayını sormuştu.

"Depremde zarar gören 10 belediyeden 1'i bizim, ben o kusuru alırım." diyerek depremde yaşananların sorumluluğunu alacağını söyleyen Özel "Hatay'daki başkan kararımız tarihi olacak." demişti.

"Depremde zarar gören 10 belediyeden 1'i bizim, ben o kusuru alırım." diyerek depremde yaşananların sorumluluğunu alacağını söyleyen Özel "Hatay'daki başkan kararımız tarihi olacak." demişti.

Mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın aday yapılmasının ardında o sözler tekrar gündem oldu.

Mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın aday yapılmasının ardında o sözler tekrar gündem oldu.

İşte o video;

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Yörük Oğlu

Ecelin korkuya faydası yok diye bi laf var :) Korkmayın yorum yazın yahu :)))