Özgür Özel'in Hatay Belediyesi İçin Söylediği Sözler Lütfü Savaş Aday Yapılınca Tekrar Gündem Oldu

Bildiğiniz üzere Hatay, 6 Şubat günü yaşadığımız felaketten en çok etkilenen illerimizden biri olmuştu.
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Candaş Tolga Işık, Özgür Özel’e deprem döneminde yaşananlara dikkat çekerek Hatay Belediyesi için düşündüğü başkan adayını sormuştu.
"Depremde zarar gören 10 belediyeden 1'i bizim, ben o kusuru alırım." diyerek depremde yaşananların sorumluluğunu alacağını söyleyen Özel "Hatay'daki başkan kararımız tarihi olacak." demişti.
Mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın aday yapılmasının ardında o sözler tekrar gündem oldu.
İşte o video;
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Ecelin korkuya faydası yok diye bi laf var :) Korkmayın yorum yazın yahu :)))