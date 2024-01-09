NASA'nın Doğal Afetlerin Etkisini Ölçmek İçin Kullandığı Gece Işıkları Karşılaştırması Hatay İçin de Yapıldı

Kaynak: https://twitter.com/yohaniddawela/sta...
NASA doğal afet, savaş gibi durumlarda gece ışıklarının çözünülürlüğünün arttırılmış görüntülerini sunuyor.
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Hatay'ın depremden önce ve depremden sonraki gece ışıkları da paylaşıldı.
Ortaya çıkan görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu bir kere daha ortaya koydu.
Ayırca depremden 2 gün önce ve 2 gün sonrasının gece ışıkları karşılaştırılarak, yaşanan elektrik kesintilerinin bilançosu da ortaya döküldü.
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İşte o karşılaştırma;
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