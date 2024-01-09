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NASA'nın Doğal Afetlerin Etkisini Ölçmek İçin Kullandığı Gece Işıkları Karşılaştırması Hatay İçin de Yapıldı

NASA'nın Doğal Afetlerin Etkisini Ölçmek İçin Kullandığı Gece Işıkları Karşılaştırması Hatay İçin de Yapıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.01.2024 - 23:01

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NASA doğal afet, savaş gibi durumlarda gece ışıklarının çözünülürlüğünün arttırılmış görüntülerini sunuyor.

Kaynak: https://twitter.com/yohaniddawela/sta...
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Hatay'ın depremden önce ve depremden sonraki gece ışıkları da paylaşıldı.

Hatay'ın depremden önce ve depremden sonraki gece ışıkları da paylaşıldı.

Ortaya çıkan görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu bir kere daha ortaya koydu.

Ortaya çıkan görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu bir kere daha ortaya koydu.

Ayırca depremden 2 gün önce ve 2 gün sonrasının gece ışıkları karşılaştırılarak, yaşanan elektrik kesintilerinin bilançosu da ortaya döküldü.

Ayırca depremden 2 gün önce ve 2 gün sonrasının gece ışıkları karşılaştırılarak, yaşanan elektrik kesintilerinin bilançosu da ortaya döküldü.

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İşte o karşılaştırma;

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