"Evime Giden Yol vs Evim" Video Akımına Konteyner Kentte Dahil Olan Kadın Hem Hüzünlendirdi Hem Gülümsetti

Sosyal medyada 'Evime giden yol vs. evim' videolarına denk gelmiş olabilirsiniz. İnsanlar evlerine giderken kullandıkları tehlikeli, bakımsız yollar ile evlerinin içini karşılaştırıyor. Ortaya şaşırtıcı farklar çıkıyor.
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'cemilebyr1' isimli bir sosyal medya kullanıcısı bu akıma konteyner kentteki evi ile dahil oldu.
Yaşadığı alanı muazzam bir biçimde güzelleştiren kadının "Artık evimiz" notuyla paylaştığı o videosu hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi.
İşte o video;
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