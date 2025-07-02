Özgür Demirtaş "Ses Çıkarmıyorsun" Yorumuna Çok Sinirlendi: "Ulan Nankör"
Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyada kendisi için yapılan 'Ses çıkarmıyorsun'yorumuna çok sinirlendi. Türkiye için yıllarca yaptıklarını anlatan Demirtaş, 14 yıl önce yurt dışından yaptığı yurda kesin dönüş için de pişman olduğunu söyledi.
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Her şey bir sosyal medya kullanıcısının Özgür Demirtaş’a yazdığı bir cevap ile başladı.
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Özgür Demirtaş’ın bu yoruma cevap ise "Ulan nankör" oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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