Özgür Demirtaş "Ses Çıkarmıyorsun" Yorumuna Çok Sinirlendi: "Ulan Nankör"

'Özgür sen yıllarca sosyal medyada ücretsiz Finansal Okur Yazarlık dersleri verdin ama artık köşene çekilirsen önceki yaptıklarının önemi yok.

Özgür sen büyük Hatay ve Kahramanmaraş depremlerinde, kendi psikolojini bozarcasına, kendini paralarcasına herkese yardım ettin ama artık köşene çekilirsen önceki yaptıklarının önemi yok.

Özgür sen çıkan her yangında elinden geldiğince sosyal medyadan yardım ettin ama artık köşene çekilirsen önceki yaptıklarının önemi yok.

Özgür sen yıllarca ülke ekonomisi ile ilgili fikirlerini yazdın, çözüm önerileri getirdin karşılığında bir sürü tanımadığın trolden hakaret yedin ama artık köşene çekilirsen önceki yaptıklarının önemi yok.

Özgür sen kalktın ücretsiz Youtube kanalı kurdun, onlarca eğitim videosu çektin ama artık video çekmezsen ve köşene çekilirsen önceki yaptıklarının önemi yok.

Twitin anlamı aynen bu 5 madde...

Ulan nankör!

O zaman da senin bir önemin yok.

Bu ülke insanı delirtir. Keşke ailemi, arkadaşlarımı bu kadar özlemeseydim, keşke çocukluğumun geçtiği yerleri bu kadar çok sevmeseydim, keşke ülkemi bu kadar çok sevmeseydim de, geri dönmeseydim.

Geçmiş 14 yılın bana çok mutluluk getirmediğini gördüm.'