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Özgür Demirtaş "Ses Çıkarmıyorsun" Yorumuna Çok Sinirlendi: "Ulan Nankör"

Özgür Demirtaş "Ses Çıkarmıyorsun" Yorumuna Çok Sinirlendi: "Ulan Nankör"

özgür demirtaş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2025 - 17:02

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyada kendisi için yapılan 'Ses çıkarmıyorsun'yorumuna çok sinirlendi. Türkiye için yıllarca yaptıklarını anlatan Demirtaş, 14 yıl önce yurt dışından yaptığı yurda kesin dönüş için de pişman olduğunu söyledi.

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Her şey bir sosyal medya kullanıcısının Özgür Demirtaş’a yazdığı bir cevap ile başladı.

Her şey bir sosyal medya kullanıcısının Özgür Demirtaş’a yazdığı bir cevap ile başladı.

Kaan Karakaş” isimli kullanıcı, “Özgür Demirtaş’ı severdik. Vatanını milletini seven bir adam diye düşünürdük ama depremler oldu, yangınlar çıktı, gençlerimiz-belediye başkanlarımız suçsuz yere gözaltına alında tek bir tweet bile yok. Borsa tahmini yapmaya devam et sen. takipten çıkıyorum.” dedi.

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👇
twitter.com

Özgür Demirtaş’ın bu yoruma cevap ise "Ulan nankör" oldu.

Özgür Demirtaş’ın bu yoruma cevap ise "Ulan nankör" oldu.
twitter.com

'Özgür sen yıllarca sosyal medyada ücretsiz Finansal Okur Yazarlık dersleri verdin ama artık köşene çekilirsen önceki yaptıklarının önemi yok.

Özgür sen büyük Hatay ve Kahramanmaraş depremlerinde, kendi psikolojini bozarcasına, kendini paralarcasına herkese yardım ettin ama artık köşene çekilirsen önceki yaptıklarının önemi yok.

Özgür sen çıkan her yangında elinden geldiğince sosyal medyadan yardım ettin ama artık köşene çekilirsen önceki yaptıklarının önemi yok.

Özgür sen yıllarca ülke ekonomisi ile ilgili fikirlerini yazdın, çözüm önerileri getirdin karşılığında bir sürü tanımadığın trolden hakaret yedin ama artık köşene çekilirsen önceki yaptıklarının önemi yok.

Özgür sen kalktın ücretsiz Youtube kanalı kurdun, onlarca eğitim videosu çektin ama artık video çekmezsen ve köşene çekilirsen önceki yaptıklarının önemi yok.

Twitin anlamı aynen bu 5 madde...

Ulan nankör!

O zaman da senin bir önemin yok.

Bu ülke insanı delirtir. Keşke ailemi, arkadaşlarımı bu kadar özlemeseydim, keşke çocukluğumun geçtiği yerleri bu kadar çok sevmeseydim, keşke ülkemi bu kadar çok sevmeseydim de, geri dönmeseydim.

Geçmiş 14 yılın bana çok mutluluk getirmediğini gördüm.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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