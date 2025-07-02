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İstanbul Emniyeti Açıkladı: “Şeriat İsteyenler Hepiniz Asılacaksınız” Diyen Çocuk Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyeti Açıkladı: “Şeriat İsteyenler Hepiniz Asılacaksınız” Diyen Çocuk Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.07.2025 - 15:36

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) dün akşam Saraçhane’de düzenlediği mitinge katılan 18 yaşının altındaki bir kişinin “Şeriat isteyenler bir bir asılacaksınız” dediği video sosyal medyada gündem olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada görüntülerdeki kişinin İ.Y.U. olduğu ve yaşı küçük çocuğun gözaltına alındığı duyuruldu.

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İstanbul Saraçhane’de düzenlenen miting sonrasında polis ekipleri ile mitinge katılanlar arasında gerginlik yaşanmıştı.

İstanbul Saraçhane’de düzenlenen miting sonrasında polis ekipleri ile mitinge katılanlar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise yüzü maskeli bir kişinin kameraya, “İslamiyet adı altında şeriat isteyenler bir bir asılacaksınız.” ifadelerini kullandığı yer almıştı.

O anlar 👇

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, videodaki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, videodaki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, “01.07.2025 tarihinde Saraçhane önünde, “Saraçhane provokatörleri Müslümanları ölümle tehdit etti” başlıklı paylaşımda yer alan yüzü maskeli şahsın, yaşı küçük İ.Y.U. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından 03.07.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir.” denildi.

Gözaltı görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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