İstanbul Emniyeti Açıkladı: “Şeriat İsteyenler Hepiniz Asılacaksınız” Diyen Çocuk Gözaltına Alındı
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) dün akşam Saraçhane’de düzenlediği mitinge katılan 18 yaşının altındaki bir kişinin “Şeriat isteyenler bir bir asılacaksınız” dediği video sosyal medyada gündem olmuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada görüntülerdeki kişinin İ.Y.U. olduğu ve yaşı küçük çocuğun gözaltına alındığı duyuruldu.
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İstanbul Saraçhane’de düzenlenen miting sonrasında polis ekipleri ile mitinge katılanlar arasında gerginlik yaşanmıştı.
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O anlar 👇
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, videodaki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltı görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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