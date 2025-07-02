Leman Dergisine Karikatür Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı

Leman karikatürü soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürist Doğan Pehlevan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alınmıştı. Savcılık, karikatürist Doğan Pehlevan hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”suçlarından, diğer üç çalışan hakkında ise “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklama talep etti.

Dört Leman çalışanı hakkında mahkeme, “dini değerleri alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.