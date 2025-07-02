Leman Dergisine Karikatür Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı
Leman karikatürü soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürist Doğan Pehlevan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alınmıştı. Savcılık, karikatürist Doğan Pehlevan hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”suçlarından, diğer üç çalışan hakkında ise “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklama talep etti.
Dört Leman çalışanı hakkında mahkeme, “dini değerleri alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.
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Leman dergisinin son sayısında yayınlanan karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.
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Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından şu açıklamayı yaptı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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