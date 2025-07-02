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Leman Dergisine Karikatür Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı

Leman Dergisine Karikatür Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.07.2025 - 16:41

Leman karikatürü soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürist Doğan Pehlevan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alınmıştı. Savcılık, karikatürist Doğan Pehlevan hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”suçlarından, diğer üç çalışan hakkında ise “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklama talep etti.

Dört Leman çalışanı hakkında mahkeme, “dini değerleri alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

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Leman dergisinin son sayısında yayınlanan karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Leman dergisinin son sayısında yayınlanan karikatür nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Leman dergisinde yayınlanan karikatür hakkında soruşturma başlatmıştı. 

Başsavcılık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

'Yürütülen soruşturma sırasında, şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile Yayımcı LM Basın Yayın Limited Şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali soruşturma başlatılmıştır.'

Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Sorumlu yazıişleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okcu “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan, karikatürün çizeri Doğan Pehlevan ise “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından şu açıklamayı yaptı:
twitter.com

Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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