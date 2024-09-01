Özcan Deniz'in Korumaları Tarafından İtilen Genç Kadın İsyan Etti: "Yiyecek miyim Özcan Deniz'i?"

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakan sanatçı Özcan Deniz'in korumaları tarafından iteklenen bir genç kadın duruma isyan etti. Korumaların 'Özcan Deniz geldi' diyerek çekiştirdiği kadın, 'Ne yapacağım, yiyecek miyim ben Özcan Deniz'i?' diyerek duruma tepki gösterdi.
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Şarkıcılığı ve yönetmenliğinin yanı sıra son dönemlerin popüler dizilerinden olan Kızıl Goncalar'da aldığı rolle de gündemden düşmeyen sanatçı Özcan Deniz'in magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlamamak için korumalarıyla ilerlediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Kalabalığı dağıtan güvenlik görevlileri "Özcan Deniz geldi" diyerek iki kadını çekiştirdi. Duruma sinirlenen kadınlardan biri "Ne yapacağım, yiyecek miyim ben Özcan Deniz'i?" diyerek tepki gösterdi.
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