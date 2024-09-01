Özcan Deniz'in Korumaları Tarafından İtilen Genç Kadın İsyan Etti: "Yiyecek miyim Özcan Deniz'i?"

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakan sanatçı Özcan Deniz'in korumaları tarafından iteklenen bir genç kadın duruma isyan etti. Korumaların 'Özcan Deniz geldi' diyerek çekiştirdiği kadın, 'Ne yapacağım, yiyecek miyim ben Özcan Deniz'i?' diyerek duruma tepki gösterdi.