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Oyun Saati Sokağın Ortasında Gelince Trafiği Durdurup Sahibini Peşinde Koşturan Tatlı Köpek

Oyun Saati Sokağın Ortasında Gelince Trafiği Durdurup Sahibini Peşinde Koşturan Tatlı Köpek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.02.2025 - 15:07

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Patili dostlarımızdan köpeklerin oyuncu kimlikleri bazen sabır sınavı gibi anlara sebep olabiliyor. Onların bizlerden tek beklentileri biraz sevgi ve oyun oynamak. Şimdiyse yurt dışından görüntülerle karşınızdayız. Tatlı mı tatlı bir köpek dostumuz sahibini peşinde koşturduğu anlarla viral olmuş durumda.

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Çünkü kendisi yolun ortasında olduklarını farkında olmadığı için trafiğin durmasına sebep olmuştu ve oradan oraya koşuyordu.

Çünkü kendisi yolun ortasında olduklarını farkında olmadığı için trafiğin durmasına sebep olmuştu ve oradan oraya koşuyordu.

Sahibi onu yakalayabilmek için peşinde dolansa da, tatlı köpek uslanmak bilmemişti.

Sahibi onu yakalayabilmek için peşinde dolansa da, tatlı köpek uslanmak bilmemişti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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