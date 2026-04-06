MHP’nin İstanbul İl ve İlçe Teşkilatlarının Tamamı Feshedildi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2026 - 12:07

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partinin İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatının tamamımın feshedildiğini açıkladı. 

Milliyetçi Hareket Partisi’nde ilginç bir gelişme yaşandı.

Partinin İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatının yönetimi feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul’daki parti yönetimiyle ilgili alınan kararı X’teki hesabından duyurdu.

MHP’de geçtiğimiz günlerde genel başkan yardımcılarından İzzet Avni Yönter de görevinden istifa etmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’ın paylaşımı 👇

'Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
