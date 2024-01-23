Yürek Dayanmıyor... Balkondan Çekilen 6 Şubat Öncesi ve Sonrası Görüntülerin Kahreden Karşılaştırması

Murat Kurum'dan Kanal İstanbul Açıklaması: 'Milletimizin Bizden Beklemediği İşlerle Uğraşmayacağız'

Bir Baba Çocuğunun Super Mario Temalı Doğum Günü Partisi İçin Muazzam Bir Parkur Hazırladı

Cüneyt Özdemir: 'Başak Demirtaş'ın Aday Olması En Çok Ekrem İmamoğlu'nun Uykularını Kaçırır'