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Yürek Dayanmıyor... Balkondan Çekilen 6 Şubat Öncesi ve Sonrası Görüntülerin Kahreden Karşılaştırması

Yürek Dayanmıyor... Balkondan Çekilen 6 Şubat Öncesi ve Sonrası Görüntülerin Kahreden Karşılaştırması

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 09:08

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden önce balkonundan öylesine bir video çeken TikTok kullanıcısı, aynı balkondan deprem sonrasında da kaydettiği görüntüleri karşılaştırdı.

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Sosyal medyada gündem olan görüntülerin nerede kaydedildiği belirtilmezken, deprem felaketinin öncesi ve sonrasının karşılaştırıldığı kısacık görüntüler izleyenleri kahretmeye yetti.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin nerede kaydedildiği belirtilmezken, deprem felaketinin öncesi ve sonrasının karşılaştırıldığı kısacık görüntüler izleyenleri kahretmeye yetti.

O kısacık görüntüler, on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz, milyonlarca vatandaşımızın ise evinden, mahallesinden, ailesinden ayıran felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

O kısacık görüntüler, on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz, milyonlarca vatandaşımızın ise evinden, mahallesinden, ailesinden ayıran felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte kahreden o öncesi ve sonrası görüntüleri: 👇

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