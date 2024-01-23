Yürek Dayanmıyor... Balkondan Çekilen 6 Şubat Öncesi ve Sonrası Görüntülerin Kahreden Karşılaştırması

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden önce balkonundan öylesine bir video çeken TikTok kullanıcısı, aynı balkondan deprem sonrasında da kaydettiği görüntüleri karşılaştırdı.
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Sosyal medyada gündem olan görüntülerin nerede kaydedildiği belirtilmezken, deprem felaketinin öncesi ve sonrasının karşılaştırıldığı kısacık görüntüler izleyenleri kahretmeye yetti.
O kısacık görüntüler, on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz, milyonlarca vatandaşımızın ise evinden, mahallesinden, ailesinden ayıran felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte kahreden o öncesi ve sonrası görüntüleri: 👇
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