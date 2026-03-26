Osman Hamdi Bey'in Meşhur 'Cami Kapısında' Eseri Rekor Fiyata Alıcı Buldu

'Cami Kapısında' adlı meşhur eser, Londra'da bulunan müzayede evi Bonhams'ta düzenlenen '19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı' müzayedesinde koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu. Eser, 1895'ten beri Pensilvanya Üniversitesi'nin koleksiyonunda bulunuyordu ve ilk kez açık artırmaya satıldı. Bonhams'tan yapılan açıklamada, eserin doğrudan Osman Hamdi Bey'dan alındığı belirtilmişti.

Tablo için ilk olarak 2 milyon ile 3 milyon sterlin arasında bir değer biçildi. Eser, açık artırmada 3 milyon 678 bin 400 sterline (yaklaşık 4.92 milyon dolar / 218 milyon TL) satıldı. Alıcının kimliği ise henüz açıklanmadı.

Bonhams'ın 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, eserin Osman Hamdi Bey'in en dikkat çekici çalışmalarından biri olduğunu, tablonun hem ölçeği hem de ayrıntılarıyla sanatçının üslubunu güçlü biçimde yansıttığını ifade etmişti. Eserde tasvir edilen mekanın Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı olduğu ve Osman Hamdi Bey'in kendisini üç farklı figür olarak resmettiği söyleniyor.

Cami Kapısında isimli eser, aynı zamanda Osmanlı'da bir sanatçının ortaya koyduğu oryantalist sanat anlayışını anlamak açısından önemli bir örnek olarak görülüyor.

Osman Hamdi Bey'in 'Genç Kadın Okurken' adlı eseri de 2019 yılında 6,6 milyon sterline satılmış ve sanatçının müzayedelerde ulaştığı en yüksek satış fiyatı olmuştu.