Osman Hamdi Bey'in Meşhur 'Cami Kapısında' Eseri Rekor Fiyata Alıcı Buldu
Osman Hamdi Bey'in en önemli eserleri arasında gösterilen'Cami Kapısında (At the Mosque Door)' eseri Londra'da '19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı' müzayedesinde koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu. Osman Hamdi Bey'den direkt olarak alındığı bilinen eser, ilk kez açık artırmaya çıkarıldı.
Meşhur eser, rekor fiyata alıcı buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Cami Kapısında (At the Mosque Door)' adlı tablosu, 3 milyon 678 bin 400 sterline satıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın