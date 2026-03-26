article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Osman Hamdi Bey'in Meşhur 'Cami Kapısında' Eseri Rekor Fiyata Alıcı Buldu

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 16:22

Osman Hamdi Bey'in en önemli eserleri arasında gösterilen'Cami Kapısında (At the Mosque Door)' eseri Londra'da '19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı' müzayedesinde koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu. Osman Hamdi Bey'den direkt olarak alındığı bilinen eser, ilk kez açık artırmaya çıkarıldı.

Meşhur eser, rekor fiyata alıcı buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'Cami Kapısında (At the Mosque Door)' adlı tablosu, 3 milyon 678 bin 400 sterline satıldı.

'Cami Kapısında' adlı meşhur eser, Londra'da bulunan müzayede evi Bonhams'ta düzenlenen '19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz Empresyonist Sanatı' müzayedesinde koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu. Eser, 1895'ten beri Pensilvanya Üniversitesi'nin koleksiyonunda bulunuyordu ve ilk kez açık artırmaya satıldı. Bonhams'tan yapılan açıklamada, eserin doğrudan Osman Hamdi Bey'dan alındığı belirtilmişti. 

Tablo için ilk olarak 2 milyon ile 3 milyon sterlin arasında bir değer biçildi. Eser, açık artırmada 3 milyon 678 bin 400 sterline (yaklaşık 4.92 milyon dolar / 218 milyon TL) satıldı. Alıcının kimliği ise henüz açıklanmadı.

Bonhams'ın 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, eserin Osman Hamdi Bey'in en dikkat çekici çalışmalarından biri olduğunu, tablonun hem ölçeği hem de ayrıntılarıyla sanatçının üslubunu güçlü biçimde yansıttığını ifade etmişti. Eserde tasvir edilen mekanın Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı olduğu ve Osman Hamdi Bey'in kendisini üç farklı figür olarak resmettiği söyleniyor. 

Cami Kapısında isimli eser, aynı zamanda Osmanlı'da bir sanatçının ortaya koyduğu oryantalist sanat anlayışını anlamak açısından önemli bir örnek olarak görülüyor.

Osman Hamdi Bey'in 'Genç Kadın Okurken' adlı eseri de 2019 yılında 6,6 milyon sterline satılmış ve sanatçının müzayedelerde ulaştığı en yüksek satış fiyatı olmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın