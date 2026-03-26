Sanatseverler Buraya! Mutlaka Görmeniz Gereken 19. Yüzyıla Ait Birbirinden Ünlü 100 Tablo
19. yüzyılın başlarında, ressamların tuvalleri genellikle portreler, mitolojik sahneler ve dini temalarla doluydu. Ancak, bu yüzyılın ilerleyen dönemlerinde, sanat dünyasında bir değişim rüzgarı esti. Romantizm akımının etkisi altında kalan ressamlar, doğanın büyüleyici güzelliğini ve çarpıcı manzaralarını tuvallerine taşımaya başladılar. Bu dönemin öne çıkan isimlerinden JMW Turner ve Caspar David Friedrich, doğayı eserlerinin merkezine koyarak, sanatseverlere yeni bir bakış açısı sundular.
Sizler için, 19. yüzyılın her bir yılından seçilmiş, bu dönemin sanat dünyasına damga vuran tabloların yer aldığı bir liste hazırladık. Bu liste, dönemin sanatsal atmosferini ve dönüşümünü yansıtan bir zaman tüneli gibi. Bu sanatsal yolculuğa çıkarken, her bir tablonun detaylarında gizlenen hikayelere dikkat edin, belki de size ilham verecek bir detay bulabilirsiniz.
Şimdi, bu sanat dolu yolculuğa başlayalım!👇
1. 1801: "Alpleri Geçen Napolyon", Jacques-Louis David
2. 1802: "Woman Drinking Wine", Kitagawa Utamaro
3. 1803: "Self-portrait as Timanthes", James Barry
4. 1804: "Vert-Vert", Fleury François Richard
5. 1805: "The Death of Caesar", Vincenzo Camuccini
6. 1806: "Lovers Under the Moon", Shin Yun-bok
7. 1807: "Abhisarika Nayika (sevgilisiyle belirlenen bir yerde buluşacak kadın kahraman)", Mola Ram
8. 1808: "La Grande Baigneuse", Jean-Auguste-Dominique Ingres
9. 1809: "The Colossus", Francisco Goya
10. 1810:"Austerlitz Savaşı", François Gérard
11. 1811: "Delhi Darbar", Ghulam Murtaza Khan
12. 1812: "The Tournament", Pierre Révoil
13. 1813: "Gothic Cathedral by a River", Karl Friedrich Schinkel
14. 1814: "Fath Ali Shah Qajar'ın Portresi", Mihr 'Ali
15. 1815: "A View through Three of the North-Western Arches of the Third Storey of the Coliseum ", C.W. Eckersburg
16. 1816: " Benjamin Franklin Drawing Electricity from the Sky", Benjamin Franklin
17. 1817: "The Battle of Haldighati", Chokha
18. 1818: "Sis Denizinin Üzerindeki Gezgin", Caspar David Friedrich
19. 1819: "Medusa'nın Salı", Théodore Géricault
20. 1820: "Bir Pirenin Hayaleti", William Blake
21. 1821: "Young Omahaw, War Eagle, Little Missouri, and Pawnees", Charles Bird King
22. 1822: "The Oath of the Ancestors" Guillaume Guillon-Lethière
23. 1823: "The Eruption of Vesuvius", Johan Christian Dahl
24. 1824: "The Ruins of Holyrood Chapel", Louis Daguerre
25. 1825: "View from the Artist's Window", Martinus Rørbye
26. 1826: "The Bridge at Narni", Jean-Baptiste-Camille Corot
27. 1827: "Still Life of Flowers", Mélanie de Comolera
28. 1828: "The Vale of Dedham", John Constable
29. 1829: "Portrait of Pauline Hübner", Julius Hübner
30. 1830: "Halka Yol Gösteren Özgürlük", Eugène Delacroix
31. 1831: "Self-Portrait", Mazhar Ali Khan
32. 1832: "Fine Wind, Clear Morning", Hokusai
33. 1833: "The Titan's Goblet", Thomas Cole
34. 1834: "The Peaceable Kingdom", Edward Hicks
35. 1835: "The Burning of the Houses of Lords and Commons on 16th October 1834" JMW Turner
36. 1836: "Study (Young Male Nude Seated Beside the Sea)", Hippolyte Flandrin
37. 1837: "The Old Shepherd's Chief Mourner", Edwin Landseer
38. 1838: "Autumn Morning on Lake Sortedam", Christen Købke
39. 1839: "The Poor Poet", Carl Spitzweg
40. 1840: "Five Bats", Ju Chao
41. 1841: "An American Ship in Distress", Thomas Birch
42. 1842: "Manfred on the Jungfrau", Ford Madox Brown
43. 1843: "Queen Victoria", Franz Xaver Winterhalter
44. 1844: "Desperation", Gustave Courbet
45. 1845: "A Groom Holding Two Carriage Horses", Shaikh Muhammad Amir of Karraya
46. 1846: "The Forest in Winter at Sunset", Théodore Rousseau
47. 1847: "Fallen Angel", Alexandre Cabanel
48. 1848: "Germania", Philipp Veit
49. 1849: "Stormy Sea at Night", Ivan Aivazovsky
50. 1850: "Self-Portrait", Ren Xiong
51. 1851: "The Great Day of His Wrath", John Martin
52. 1852: "Ophelia", John Everett Millais
53. 1853: "Gunjeopdo", Nam Gye-u
54. 1854: "View of the Red Fort", Ghulam Ali Khan
55. 1855: "Cimabue's Celebrated Madonna", Frederic Leighton
56. 1856: "Portrait of Ardashir Mirza", Sani al Mulk
57. 1857: "The Gleaners", Jean-François Millet
58. 1858: "Past and Present (Triptych)" Augustus Egg
59. 1859: "The Heart of the Andes", Frederic Edwin Church
60. 1860: "Ladies Dancing Around a Samovar", Isma'il Jalayir
61. 1861: "Foreign Traders in Yokoham", Utagawa Satahide
62. 1862: "Stańczyk", Jan Matejko
63. 1863: "Joan of Arc Kissing the Sword of Deliverance", Dante Gabriel Rossetti
64. 1864: "The Third Class Carriage", Honoré Daumier
65. 1865: "La Celle-Saint-Cloud'daki Kestane Ağaçları Bulvarı", Alfred Sisley
66. 1866: "Dancing Fairies", August Malmström
67. 1867: "Professional Sumo Wrestlers", Utigawa Kuniteru II
68. 1868: "Among the Sierra Nevada Mountains", Albert Bierstadt
69. 1869: "The Harbour at Lorient", Berthe Morisot
70. 1870: "İspanyol Düğünü", Marià Fortuny
71. 1871: "The Woods at Marly", Camille Pissarro
72. 1872: "Odin'in Vahşi Avı", Peter Nicolai
73. 1873: "Fray Bartolomé de las Casas", Felix Parra
74. 1874: "Boating", Edouard Manet
75. 1875: "Nocturne in Black and Gold – The Falling Rocket", James Abbott McNeill Whistler
76. 1876: "Dance at Le moulin de la Galette", Pierre-Auguste Renoir
77. 1877: "Paris Caddesi; Yağmurlu Gün", Gustave Caillebotte
78. 1878: "Knight at the Crossroads", Viktor Mikhailovich Vasnetsov
79. 1879: "In the Luxembourg Garden", John Singer Sargent
80. 1880: "Tea", Mary Cassatt
81. 1881: "Crows Fly by Red Sky at Sunset", Shibata Zeshin
82. 1882: "Portrait of a Hamal from Moush", Simon Agopyan
83. 1883: "Maharani Lakshmi Bayi", Raja Ravi Varma
84. 1884: "Asnières'de Yıkananla", Georges Seurat
85. 1885: "Two Dragons in Clouds", Kanō Hōgai
86. 1886: "Still Life with Cherries and Peaches", Paul Cézanne
87. 1887: "From an album", Watanabe Shōtei
88. 1888: "Shalott Leydisi ", John William Waterhouse
89. 1889: "Selvili Buğday Tarlası", Vincent van Gogh
90. 1890: "Reading the Koran", Osman Hamdi Bey
91. 1891: "Tropikal Fırtınada Kaplan", Henri Rousseau
92. 1892: "Rouen Cathedral, Façade (sunset), Harmony in Gold and Blue", Claude Monet
93. 1893: "Çığlık", Edvard Munch
94. 1894: "Over Eternal Peace", Isaac Levitan
95. 1895: "Vicious Circle", Jacek Malczewski
96. 1896: "Garden of Death", Hugo Simberg
97. 1897: "Dragon Rising up to Heaven", Ogata Gekko
98. 1898: "Helen of Troy", Evelyn de Morgan
99. 1899: "Doshan Tappeh Caddesi", Kamal-ol-Molk
100. 1900: "Le Moulin de la Galette", Pablo Picasso
