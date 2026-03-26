Sanatseverler Buraya! Mutlaka Görmeniz Gereken 19. Yüzyıla Ait Birbirinden Ünlü 100 Tablo

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19. yüzyılın başlarında, ressamların tuvalleri genellikle portreler, mitolojik sahneler ve dini temalarla doluydu. Ancak, bu yüzyılın ilerleyen dönemlerinde, sanat dünyasında bir değişim rüzgarı esti. Romantizm akımının etkisi altında kalan ressamlar, doğanın büyüleyici güzelliğini ve çarpıcı manzaralarını tuvallerine taşımaya başladılar. Bu dönemin öne çıkan isimlerinden JMW Turner ve Caspar David Friedrich, doğayı eserlerinin merkezine koyarak, sanatseverlere yeni bir bakış açısı sundular.

Sizler için, 19. yüzyılın her bir yılından seçilmiş, bu dönemin sanat dünyasına damga vuran tabloların yer aldığı bir liste hazırladık. Bu liste, dönemin sanatsal atmosferini ve dönüşümünü yansıtan bir zaman tüneli gibi. Bu sanatsal yolculuğa çıkarken, her bir tablonun detaylarında gizlenen hikayelere dikkat edin, belki de size ilham verecek bir detay bulabilirsiniz. 

Şimdi, bu sanat dolu yolculuğa başlayalım!👇

Kaynak: https://twitter.com/culturaltutor/sta...
1. 1801: "Alpleri Geçen Napolyon", Jacques-Louis David

2. 1802: "Woman Drinking Wine", Kitagawa Utamaro

3. 1803: "Self-portrait as Timanthes", James Barry

4. 1804: "Vert-Vert", Fleury François Richard

5. 1805: "The Death of Caesar", Vincenzo Camuccini

6. 1806: "Lovers Under the Moon", Shin Yun-bok

7. 1807: "Abhisarika Nayika (sevgilisiyle belirlenen bir yerde buluşacak kadın kahraman)", Mola Ram

8. 1808: "La Grande Baigneuse", Jean-Auguste-Dominique Ingres

9. 1809: "The Colossus", Francisco Goya

10. 1810:"Austerlitz Savaşı", François Gérard

11. 1811: "Delhi Darbar", Ghulam Murtaza Khan

12. 1812: "The Tournament", Pierre Révoil

13. 1813: "Gothic Cathedral by a River", Karl Friedrich Schinkel

14. 1814: "Fath Ali Shah Qajar'ın Portresi", Mihr 'Ali

15. 1815: "A View through Three of the North-Western Arches of the Third Storey of the Coliseum ", C.W. Eckersburg

16. 1816: " Benjamin Franklin Drawing Electricity from the Sky", Benjamin Franklin

17. 1817: "The Battle of Haldighati", Chokha

18. 1818: "Sis Denizinin Üzerindeki Gezgin", Caspar David Friedrich

19. 1819: "Medusa'nın Salı", Théodore Géricault

20. 1820: "Bir Pirenin Hayaleti", William Blake

21. 1821: "Young Omahaw, War Eagle, Little Missouri, and Pawnees", Charles Bird King

22. 1822: "The Oath of the Ancestors" Guillaume Guillon-Lethière

23. 1823: "The Eruption of Vesuvius", Johan Christian Dahl

24. 1824: "The Ruins of Holyrood Chapel", Louis Daguerre

25. 1825: "View from the Artist's Window", Martinus Rørbye

26. 1826: "The Bridge at Narni", Jean-Baptiste-Camille Corot

27. 1827: "Still Life of Flowers", Mélanie de Comolera

28. 1828: "The Vale of Dedham", John Constable

29. 1829: "Portrait of Pauline Hübner", Julius Hübner

30. 1830: "Halka Yol Gösteren Özgürlük", Eugène Delacroix

31. 1831: "Self-Portrait", Mazhar Ali Khan

32. 1832: "Fine Wind, Clear Morning", Hokusai

33. 1833: "The Titan's Goblet", Thomas Cole

34. 1834: "The Peaceable Kingdom", Edward Hicks

35. 1835: "The Burning of the Houses of Lords and Commons on 16th October 1834" JMW Turner

36. 1836: "Study (Young Male Nude Seated Beside the Sea)", Hippolyte Flandrin

37. 1837: "The Old Shepherd's Chief Mourner", Edwin Landseer

38. 1838: "Autumn Morning on Lake Sortedam", Christen Købke

39. 1839: "The Poor Poet", Carl Spitzweg

40. 1840: "Five Bats", Ju Chao

41. 1841: "An American Ship in Distress", Thomas Birch

42. 1842: "Manfred on the Jungfrau", Ford Madox Brown

43. 1843: "Queen Victoria", Franz Xaver Winterhalter

44. 1844: "Desperation", Gustave Courbet

45. 1845: "A Groom Holding Two Carriage Horses", Shaikh Muhammad Amir of Karraya

46. 1846: "The Forest in Winter at Sunset", Théodore Rousseau

47. 1847: "Fallen Angel", Alexandre Cabanel

48. 1848: "Germania", Philipp Veit

49. 1849: "Stormy Sea at Night", Ivan Aivazovsky

50. 1850: "Self-Portrait", Ren Xiong

51. 1851: "The Great Day of His Wrath", John Martin

52. 1852: "Ophelia", John Everett Millais

53. 1853: "Gunjeopdo", Nam Gye-u

54. 1854: "View of the Red Fort", Ghulam Ali Khan

55. 1855: "Cimabue's Celebrated Madonna", Frederic Leighton

56. 1856: "Portrait of Ardashir Mirza", Sani al Mulk

57. 1857: "The Gleaners", Jean-François Millet

58. 1858: "Past and Present (Triptych)" Augustus Egg

59. 1859: "The Heart of the Andes", Frederic Edwin Church

60. 1860: "Ladies Dancing Around a Samovar", Isma'il Jalayir

61. 1861: "Foreign Traders in Yokoham", Utagawa Satahide

62. 1862: "Stańczyk", Jan Matejko

63. 1863: "Joan of Arc Kissing the Sword of Deliverance", Dante Gabriel Rossetti

64. 1864: "The Third Class Carriage", Honoré Daumier

65. 1865: "La Celle-Saint-Cloud'daki Kestane Ağaçları Bulvarı", Alfred Sisley

66. 1866: "Dancing Fairies", August Malmström

67. 1867: "Professional Sumo Wrestlers", Utigawa Kuniteru II

68. 1868: "Among the Sierra Nevada Mountains", Albert Bierstadt

69. 1869: "The Harbour at Lorient", Berthe Morisot

70. 1870: "İspanyol Düğünü", Marià Fortuny

71. 1871: "The Woods at Marly", Camille Pissarro

72. 1872: "Odin'in Vahşi Avı", Peter Nicolai

73. 1873: "Fray Bartolomé de las Casas", Felix Parra

74. 1874: "Boating", Edouard Manet

75. 1875: "Nocturne in Black and Gold – The Falling Rocket", James Abbott McNeill Whistler

76. 1876: "Dance at Le moulin de la Galette", Pierre-Auguste Renoir

77. 1877: "Paris Caddesi; Yağmurlu Gün", Gustave Caillebotte

78. 1878: "Knight at the Crossroads", Viktor Mikhailovich Vasnetsov

79. 1879: "In the Luxembourg Garden", John Singer Sargent

80. 1880: "Tea", Mary Cassatt

81. 1881: "Crows Fly by Red Sky at Sunset", Shibata Zeshin

82. 1882: "Portrait of a Hamal from Moush", Simon Agopyan

83. 1883: "Maharani Lakshmi Bayi", Raja Ravi Varma

84. 1884: "Asnières'de Yıkananla", Georges Seurat

85. 1885: "Two Dragons in Clouds", Kanō Hōgai

86. 1886: "Still Life with Cherries and Peaches", Paul Cézanne

87. 1887: "From an album", Watanabe Shōtei

88. 1888: "Shalott Leydisi ", John William Waterhouse

89. 1889: "Selvili Buğday Tarlası", Vincent van Gogh

90. 1890: "Reading the Koran", Osman Hamdi Bey

91. 1891: "Tropikal Fırtınada Kaplan", Henri Rousseau

92. 1892: "Rouen Cathedral, Façade (sunset), Harmony in Gold and Blue", Claude Monet

93. 1893: "Çığlık", Edvard Munch

94. 1894: "Over Eternal Peace", Isaac Levitan

95. 1895: "Vicious Circle", Jacek Malczewski

96. 1896: "Garden of Death", Hugo Simberg

97. 1897: "Dragon Rising up to Heaven", Ogata Gekko

98. 1898: "Helen of Troy", Evelyn de Morgan

99. 1899: "Doshan Tappeh Caddesi", Kamal-ol-Molk

100. 1900: "Le Moulin de la Galette", Pablo Picasso

Dilara Bağcı Peker
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
