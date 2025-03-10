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''Orta Şekerli Kahvemi İçmeden Arabadan İnmem'' Diyen Gelini Damat Kırmadı, Bir Koşu Kahvesini Yaptı!

''Orta Şekerli Kahvemi İçmeden Arabadan İnmem'' Diyen Gelini Damat Kırmadı, Bir Koşu Kahvesini Yaptı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 15:40

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Ülkemizde düğünler, kültürel çeşitlilik ve geleneklerin birleşimiyle şekillenen önemli sosyal etkinliklerdir. Geleneksel düğünlerde kına gecesi, gelin alma, takı töreni ve eğlenceli düğün yemekleri gibi gelenekler epey yaygındır ve önemli bir yer kaplar. Özellikle böyle süreçlerde gelin ve damadın birbirine karşı hassasiyetle davranması ve birbirlerinin istek ve arzularını öncelemeleri, büyük bir öneme sahiptir. Böylesine yorucu bir süreçte çiftler birbirlerine ne kadar destek olursa, düğün de bir o kadar rahat geçek, olası gerginliklerin önü kesilecektir. 

@bacumsuuuu10 isimli bir TikTok kullanıcısı, düğün gününe dair bir paylaşım yaptı. Paylaşım, gelinin Türk kahvesi isteğini damadın hemen yerine getirmesiyle büyük beğeni topladı.

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@bacumsuuuu10 isimli bir sosyal medya kullanıcısı kendi düğün gününde çekilen bir videoyu paylaştı.

@bacumsuuuu10 isimli bir sosyal medya kullanıcısı kendi düğün gününde çekilen bir videoyu paylaştı.

Arabada iki kişiyle birlikte oturan gelin önce damadın çağırılmasını istedi.

Damattan orta şekerli kahve isteyen gelin, kahvesi gelmezse arabadan inmeyeceğini söyledi.

Damattan orta şekerli kahve isteyen gelin, kahvesi gelmezse arabadan inmeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine damat, sokağın ortasında piknik tüpünde Türk kahvesini pişirdi. Sonra da geline götürdü ve elleriyle yaptığı kahveyi yine elleriyle içirdi.

Paylaşımın tamamı için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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