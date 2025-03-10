''Orta Şekerli Kahvemi İçmeden Arabadan İnmem'' Diyen Gelini Damat Kırmadı, Bir Koşu Kahvesini Yaptı!

Ülkemizde düğünler, kültürel çeşitlilik ve geleneklerin birleşimiyle şekillenen önemli sosyal etkinliklerdir. Geleneksel düğünlerde kına gecesi, gelin alma, takı töreni ve eğlenceli düğün yemekleri gibi gelenekler epey yaygındır ve önemli bir yer kaplar. Özellikle böyle süreçlerde gelin ve damadın birbirine karşı hassasiyetle davranması ve birbirlerinin istek ve arzularını öncelemeleri, büyük bir öneme sahiptir. Böylesine yorucu bir süreçte çiftler birbirlerine ne kadar destek olursa, düğün de bir o kadar rahat geçek, olası gerginliklerin önü kesilecektir.

@bacumsuuuu10 isimli bir TikTok kullanıcısı, düğün gününe dair bir paylaşım yaptı. Paylaşım, gelinin Türk kahvesi isteğini damadın hemen yerine getirmesiyle büyük beğeni topladı.