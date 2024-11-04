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Orijinal Egzozla Trafik Polisinden Ceza Yedi! "Tartışma Uzadı, Karakola Alındım"

Orijinal Egzozla Trafik Polisinden Ceza Yedi! "Tartışma Uzadı, Karakola Alındım"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
04.11.2024 - 17:25

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Orijinal olduğunu iddia ettiği motosikletin egzozu nedeniyle ceza yiyen motosiklet sürücüsü, polise itiraz etti. Motorunda modifiye olmadığını söyleyen sürücü, ceza makbuzuna imza atmadığı için karakolluk olduğunu söyledi. 

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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'batu26c' adıyla paylaşım yapan motosiklet sürücüsü genç, orijinal egzozlu motoruyla ceza yediğini iddia etti.

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'batu26c' adıyla paylaşım yapan motosiklet sürücüsü genç, orijinal egzozlu motoruyla ceza yediğini iddia etti.

Polisin ceza yazmasına itiraz eden motorcu, "Neye göre ceza yazıyorsun, orijinal egzoz bu." dedi. Polisin yazdığı cezaya imza atmayan motosiklet sürücüsü karakola götürüldüğünü söyledi.

Polisin ceza yazmasına itiraz eden motorcu, "Neye göre ceza yazıyorsun, orijinal egzoz bu." dedi. Polisin yazdığı cezaya imza atmayan motosiklet sürücüsü karakola götürüldüğünü söyledi.

İşte o görüntüler 🎥 👇

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