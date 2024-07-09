Olimpiyat Kadrosunda Yer Alamayan İlkin Aydın'a Yürek Burkan Edit: "Nefes Alma Sebebimiz Olimpiyat"

Başarılı voleybolcu İlkin Aydın'ın, 2024 Paris Olimpiyatları için Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer almadığı belirtildi. @buffaysgf isimli TikTok kullanıcısı, İlkin Aydın'ın olimpiyatlar hakkındaki eski bir röportajına yer verdiği duygusal bir edit paylaştı.
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En büyük hayallerinden biri 2024 Paris Olimpiyatlarında yer almak olan Aydın, sakatlık problemleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
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İlkin Aydın'ın yaptığı eski bir röportajda "2024'te yaşayıp nefes alma sebebimiz olimpiyat" dediği görüntüler ortaya çıktı.
Videonun tamamı için:
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