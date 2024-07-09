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Olimpiyat Kadrosunda Yer Alamayan İlkin Aydın'a Yürek Burkan Edit: "Nefes Alma Sebebimiz Olimpiyat"

Olimpiyat Kadrosunda Yer Alamayan İlkin Aydın'a Yürek Burkan Edit: "Nefes Alma Sebebimiz Olimpiyat"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 15:11

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Başarılı voleybolcu İlkin Aydın'ın, 2024 Paris Olimpiyatları için Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer almadığı belirtildi. @buffaysgf isimli TikTok kullanıcısı, İlkin Aydın'ın olimpiyatlar hakkındaki eski bir röportajına yer verdiği duygusal bir edit paylaştı.

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En büyük hayallerinden biri 2024 Paris Olimpiyatlarında yer almak olan Aydın, sakatlık problemleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

En büyük hayallerinden biri 2024 Paris Olimpiyatlarında yer almak olan Aydın, sakatlık problemleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

İlkin Aydın'ın yaptığı eski bir röportajda "2024'te yaşayıp nefes alma sebebimiz olimpiyat" dediği görüntüler ortaya çıktı.

İlkin Aydın'ın yaptığı eski bir röportajda "2024'te yaşayıp nefes alma sebebimiz olimpiyat" dediği görüntüler ortaya çıktı.

En büyük hayallerinden biri sakatlık sebebiyle suya düşen İlkin Aydın'a yapılan edit ise izleyenlerin yüreklerini burktu.

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