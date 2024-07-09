Santarelli Şaşırttı: Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyat Oyunları Kadrosuna Gelen Tepkiler

İtalyan Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde büyük başarıla imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın bu yaz Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nıın kadrosu açıklandı. Tercih edilen kadro, voleybolseverler tarafından tepki de aldı alkış da.