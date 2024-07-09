Santarelli Şaşırttı: Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyat Oyunları Kadrosuna Gelen Tepkiler
Santarelli Şaşırttı: Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyat Oyunları Kadrosuna Gelen Tepkiler
İtalyan Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde büyük başarıla imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın bu yaz Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nıın kadrosu açıklandı. Tercih edilen kadro, voleybolseverler tarafından tepki de aldı alkış da.
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Türkiye Voleybol Fedarasyonu'nun dün yaptığı açıklama ile 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Paris Olimpiyat Oyunları'nda sahne alacak Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu.
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Ay-yıldız formayı başarıyla terleten isimlerden Simge Aköz, 7 yıl sonra ilk kez resmi bir turnuva dahil edilmedi.
Aköz'ün yanı sıra İlkin Aydın, Ayça Aykaç da kadroya giremeyen isimler oldu.
Olimpiyat kadrosu 👇🏻
Santarelli'nin tercihlerine gelen yorumlar 👇🏻
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