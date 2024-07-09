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Santarelli Şaşırttı: Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyat Oyunları Kadrosuna Gelen Tepkiler

Santarelli Şaşırttı: Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyat Oyunları Kadrosuna Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 12:58

İtalyan Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde büyük başarıla imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın bu yaz Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nıın kadrosu açıklandı. Tercih edilen kadro, voleybolseverler tarafından tepki de aldı alkış da.

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Türkiye Voleybol Fedarasyonu'nun dün yaptığı açıklama ile 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Paris Olimpiyat Oyunları'nda sahne alacak Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Fedarasyonu'nun dün yaptığı açıklama ile 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Paris Olimpiyat Oyunları'nda sahne alacak Filenin Sultanları'nın kadrosu belli oldu.

Ay-yıldız formayı başarıyla terleten isimlerden Simge Aköz, 7 yıl sonra ilk kez resmi bir turnuva dahil edilmedi.

Ay-yıldız formayı başarıyla terleten isimlerden Simge Aköz, 7 yıl sonra ilk kez resmi bir turnuva dahil edilmedi.

Aköz'ün yanı sıra İlkin Aydın, Ayça Aykaç da kadroya giremeyen isimler oldu.

Aköz'ün yanı sıra İlkin Aydın, Ayça Aykaç da kadroya giremeyen isimler oldu.

Olimpiyat kadrosu 👇🏻

Olimpiyat kadrosu 👇🏻

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

Santarelli'nin tercihlerine gelen yorumlar 👇🏻

Santarelli'nin tercihlerine gelen yorumlar 👇🏻
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