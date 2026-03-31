Okuyunca Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız 10 Olay!

Jonny Kim önce ABD Donanması özel kuvvetlerinde görev yaptı. Ardından Harvard Üniversitesi’nde tıp eğitimi aldı. Daha sonra NASA tarafından astronot olarak seçildi.

40 yaşına gelmeden askerlik, doktorluk ve astronotluk gibi üç farklı alanda başarı elde eden Jonny Kim, en dikkat çekici kariyer hikâyelerinden biri olarak gösteriliyor.