Haberler
Genel Kültür
Okuyunca Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız 10 Olay!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
İnternette paylaşılan bazı bilgiler ilk bakışta gerçek dışı görünebiliyor. Ancak bu hikayelerin tamamı yaşanmış olaylardan oluşuyor. Denizin altına bırakılan heykeller, hayatı değişen insanlar ve tarihe geçen tesadüfler dikkat çekiyor. İşte dünyaya bakış açısını değiştirebilecek 10 ilginç gerçek...

Gelecekte Bulunsun Diye Denizin Altına Heykel Yerleştirildi

Seattlelı sanatçı Sunday Nobody, Antik Yunan’daki Discobolus heykelini 'Yakışıklı Squidward' yüzüyle birleştiren bronz bir heykel hazırladı. Sanatçı, eserin bin yıl boyunca zarar görmemesi için arkeologlara danıştı.

Heykel, 9 metre derinliğe yerleştirildi. Amaç, gelecekte keşfedildiğinde arkeologları şaşırtacak bir eser bırakmaktı. Proje, sanat dünyasında ilginç deneylerden biri olarak dikkat çekti.

İflas Eden Oyuncu Hayatını Sonlandırmayı Düşündü

2008 yılında oyuncu Giancarlo Esposito maddi zorluklar nedeniyle büyük çıkmaza girdi. Çocuklarının hayat sigortasından yararlanabilmesi için kendisini öldürmeyi bile düşündü.

Ancak kararından vazgeçti. Bir yıl sonra Breaking Bad dizisinde Gus Fring rolünü aldı. Bu rol kariyerini tamamen değiştirdi.

Dünyanın En Büyük İncisini Bulup Yatağının Altında Sakladı

Bir balıkçı, dünyanın en büyük incilerinden birini buldu. Ancak değerini bilmediği için incinin yıllarca yatağının altında durduğu ortaya çıktı.

10 yıl boyunca saklanan inci daha sonra keşfedildi. Bulunan inci, dünyanın en büyük incilerinden biri olarak kayıtlara geçti.

40 Yaşına Gelmeden Özel Kuvvet Askeri, Doktor ve Astronot Oldu

Jonny Kim önce ABD Donanması özel kuvvetlerinde görev yaptı. Ardından Harvard Üniversitesi’nde tıp eğitimi aldı. Daha sonra NASA tarafından astronot olarak seçildi.

40 yaşına gelmeden askerlik, doktorluk ve astronotluk gibi üç farklı alanda başarı elde eden Jonny Kim, en dikkat çekici kariyer hikâyelerinden biri olarak gösteriliyor.

52 Yıl Boyunca Kimliğini Gizleyen Banka Soyguncusu

Thomas Randele, Boston’da sıradan hayat sürdü. Aile kurdu, çocuk büyüttü ve iş hayatına devam etti.

Ancak ölüm döşeğinde gerçek kimliğini açıkladı. Asıl adının Ted Conrad olduğu ve 1969 yılında banka soygunu yaptığı ortaya çıktı.

Yapay Kalple Vücut Geliştirmeye Devam Eden Sporcu

Andrew Jones, kalbini etkileyen virüs nedeniyle yapay kalp pompası kullanmaya başladı. Cihazı sırt çantasında taşıyordu.

Her gece telefon gibi şarj ettiği cihazla yaşamaya devam etti. Buna rağmen vücut geliştirme yarışmalarına katılmayı sürdürdü.

100 Lava Lambası İnterneti Koruyor

Cloudflare şirketi, rastgele sayı üretmek için 100 lava lambası kullanıyor. Kameralar lambaların hareketlerini kaydediyor.

Elde edilen görüntüler şifreleme anahtarlarına dönüştürülüyor. Bu sistem internet güvenliğinde kullanılıyor.

Microsoft ile Alan Adı Tartışması Yaşayan Genç

17 yaşındaki Mike Rowe, mikerowesoft.com adlı alan adını aldı. Microsoft, marka ihlali nedeniyle dava açtı.

Microsoft başlangıçta 10 dolar teklif etti. Tartışma büyüdü ve sonunda anlaşma sağlandı. Olay internet tarihine geçti.

Filmlerden Memnun Olmayan Yönetmenler Sahte İsim Kullandı

Hollywood’da yönetmenler, kontrol edemedikleri filmler için Alan Smithee adını kullandı. Bu isim yıllarca sahte yönetmen olarak yer aldı.

Birçok film bu isimle yayımlandı. Sonrasında uygulama resmi olarak kaldırıldı.

İki Atom Bombasından Kurtulan Tek Kişi

Tsutomu Yamaguchi, Hiroşima bombası sırasında hayattaydı. Ardından Nagazaki’ye gittiğinde ikinci bombaya da maruz kaldı.

Her iki patlamadan da kurtuldu. 2010 yılına kadar yaşadı ve nükleer silahsızlanma için konuşmalar yaptı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
