Dünyaya Bakış Açınızı Değiştirebilecek 10 Şaşırtıcı Gerçek!

Joy Milne adlı kadın, eşinin kokusunun yıllar önce değiştiğini fark etti. Daha sonra eşine Parkinson teşhisi kondu. Araştırmacılar kadını test etmek için Parkinson hastalarına ve sağlıklı kişilere ait tişörtleri koklattı. Milne, hastalara ait tüm tişörtleri doğru şekilde ayırt etti.

Üstelik sağlıklı grubundan bir tişörtü de Parkinson olarak işaretledi. Aylar sonra o kişiye de Parkinson teşhisi kondu. Olay, hastalıkların kokuyla tespit edilmesi üzerine yeni araştırmaların önünü açtı.